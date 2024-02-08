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Нацбанк готує ліміт на грошові перекази — відомо деталі

8 лютого 2024 08:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошові перекази — Нацбанк планує запровадити ліміти на час воєнного стану
Банківська каса. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

Про такі наміри розповів ЗМІ голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Ліміт на грошові перекази українців

За словами очільника профільного комітету, з такою ініціативою виступив Національний банк. Регулятор хоче обмежити грошові перекази громадян як за сумами, так і за частотою здійснення відповідних операцій.

Про конкретний максимум поки що не йдеться, адже ініціатива перебуває на етапі обговорення. При цьому обмежувати хочуть як перекази з карток, так і поповнення рахунків у терміналах самообслуговування.

Нацбанк виступає за таке нововведення у зв'язку з боротьбою з мікодингом та тіньовим сектором української економіки.

У разі ухвалення відповідного законопроєкту він діятиме тільки під час воєнного стану.

"Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування", — розповів голова комітету ВРУ.

Тіньові фінансові операції

Нацбанк під час перевірки з'ясував, що у тіні відбуваються фінансові операції на мільярди гривень. Йдеться про схеми, які використовують численні тіньовики та прості громадяни, які займаються нелегальними видами господарської діяльності.

Таким чином НБУ планує вивести бізнес із тіні, змусивши платити податки, та перекриє "кисень" забороненому бізнесу в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Також НБУ оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.

НБУ
Данило Гетманцев
гроші
грошові перекази

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