Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Банки и обменники резко повысили цены на валюту — курс доллара на завтра arrow

Банки и обменники резко повысили цены на валюту — курс доллара на завтра

13 февраля 2024 21:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 14 февраля — доллар перед праздником резко подорожал
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Курс доллара в банках и обменниках значительно вырос перед праздником всех Влюбленных. Национальный банк тоже установил на среду, 14 февраля, курс американской и европейской валют на более высоком уровне.

Такую информацию опубликовал Нацбанк и сайты по мониторингу.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют имеют следующий уровень:

  • доллар — 38,12 грн (+0,23);
  • евро — 41,12 грн (+0,31);
  • злотый — 9,51 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Сайт Kurs пишет, что на наличном рынке валюта активно подорожала. Доллар вырос в покупке до 37,90 грн (+0,21), в продаже — до 38,46 грн (+0,23). Евро в покупке — до 40,84 грн (+0,14), в продаже — до 41,63 грн (+0,14).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта тоже растет в цене. Доллар в покупке увеличился до 38,30 грн (+0,13), в продаже — 38,40 грн (+0,10). Евро вырос в покупке до 41,45 грн (+0,05), в продаже — до 41,65 грн (+0,18).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

НБУ
курс валют
курс доллара
доллар
евро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме