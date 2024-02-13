Курс валют на 14 февраля — доллар перед праздником резко подорожал

Банки и обменники резко повысили цены на валюту — курс доллара на завтра
Курс доллара в банках и обменниках значительно вырос перед праздником всех Влюбленных. Национальный банк тоже установил на среду, 14 февраля, курс американской и европейской валют на более высоком уровне.
Такую информацию опубликовал Нацбанк и сайты по мониторингу.
Курс доллара, евро и злотого
По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют имеют следующий уровень:
- доллар — 38,12 грн (+0,23);
- евро — 41,12 грн (+0,31);
- злотый — 9,51 грн (+0,07).
Курс валют в банках
Сайт Kurs пишет, что на наличном рынке валюта активно подорожала. Доллар вырос в покупке до 37,90 грн (+0,21), в продаже — до 38,46 грн (+0,23). Евро в покупке — до 40,84 грн (+0,14), в продаже — до 41,63 грн (+0,14).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации портала Minfin, в обменниках валюта тоже растет в цене. Доллар в покупке увеличился до 38,30 грн (+0,13), в продаже — 38,40 грн (+0,10). Евро вырос в покупке до 41,45 грн (+0,05), в продаже — до 41,65 грн (+0,18).
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Напомним, Национальный банк готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.
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