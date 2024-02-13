Курс валют на 14 февраля — доллар перед праздником резко подорожал

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках значительно вырос перед праздником всех Влюбленных. Национальный банк тоже установил на среду, 14 февраля, курс американской и европейской валют на более высоком уровне.

Такую информацию опубликовал Нацбанк и сайты по мониторингу.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют имеют следующий уровень:

доллар — 38,12 грн (+0,23);

евро — 41,12 грн (+0,31);

злотый — 9,51 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Сайт Kurs пишет, что на наличном рынке валюта активно подорожала. Доллар вырос в покупке до 37,90 грн (+0,21), в продаже — до 38,46 грн (+0,23). Евро в покупке — до 40,84 грн (+0,14), в продаже — до 41,63 грн (+0,14).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта тоже растет в цене. Доллар в покупке увеличился до 38,30 грн (+0,13), в продаже — 38,40 грн (+0,10). Евро вырос в покупке до 41,45 грн (+0,05), в продаже — до 41,65 грн (+0,18).

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Напомним, Национальный банк готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.