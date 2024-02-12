Біткоїн вперше за три роки побив новий рекорд — скільки тепер коштує криптовалюта

Біткоїни на стодоларовій банкноті. Фото ілюстративне: УНІАН

Біткоїн побив новий рекорд вартістю до 50 тис. доларів за одну одиницю. Це трапилося вперше за три роки на тлі очікувань зниження процентних ставок під кінець 2024 року та попиту на біржові інвестфонди.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Цьогоріч криптовалюта зросла на 16,3%, а вже сьогодні, 12 лютого, її вартість досягла найвищого рівня, починаючи з кінця зими, три роки тому.

Як свідчить Coindesk, вартість біткоїна у 50 тисяч доларів зафіксували о 17:31 за київським часом. Зараз же, за їхніми даними, Вартість криптовалюти стабілізувалася на рівні 49,9 тисячі доларів.

Криптоексперти кажуть, що така відмітка — важлива віха для біткоїна після того, як запуск криптовалют, які торгувалися минулого місяця не тільки не зміг спричинити рух вище цього рівня, а й призвів до 20% розпродажу фондових індексів.

Разом з вартістю біткоїна також зафіксували зріст вартості акцій криптовалютних бірж. Так вартість Coinbase зросла на 4,9%, а криптовалютних майнерів Riot Platforms та Marathon Digital — на 10,8% та 11,9% відповідно.

Зазначається, що на початку минулого року ціна біткоїна зросла втричі внаслідок відновлення після падіння два роки тому на 64%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за словами провідних криптовалютних експертів, біткоїн може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів.

Додамо, торік, під кінець зими, ціна біткоїна перевищила позначку в 40 тисяч доларів США. Криптовалюта зросла на 1,55%, додавши 611 доларів до попереднього закриття.