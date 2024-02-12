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Биткоин впервые за три года побил новый рекорд — сколько теперь стоит криптовалюта

12 февраля 2024 21:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Биткоин впервые за три года побил новый рекорд — сколько теперь стоит криптовалюта
Биткоины на стодолларовой банкноте. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Биткоин побил новый рекорд стоимостью до 50 тыс. долларов за одну единицу. Это произошло впервые за три года на фоне ожиданий снижения процентных ставок к концу 2024 года и спроса на биржевые инвестфонды.

Об этом сообщает агентство Reuters 

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Биткоин побил новый рекорд

В этом году криптовалюта выросла на 16,3%, а уже сегодня, 12 февраля, ее стоимость достигла самого высокого уровня, начиная с конца зимы три года назад.

Как свидетельствует Coindesk, стоимость биткоина в 50 тысяч долларов зафиксировали в 17:31 по киевскому времени. Сейчас же, по их данным, стоимость криптовалюты стабилизировалась на уровне 49,9 тысячи долларов.

Криптоэксперты говорят, что такая отметка — важная веха для биткоина после того, как запуск торговавшихся в прошлом месяце криптовалют не только не смог вызвать движение выше этого уровня, но и привел к 20% распродажи фондовых индексов.

Вместе со стоимостью биткоина также зафиксировали рост стоимости акций криптовалютных бирж. Так, стоимость Coinbase выросла на 4,9%, а криптовалютных майнеров Riot Platforms и Marathon Digital — на 10,8% и 11,9% соответственно.

Отмечается, что в начале прошлого года цена биткоина выросла в три раза в результате восстановления после падения два года назад на 64%.

Напомним, ранее мы сообщали, что, по словам ведущих криптовалютных экспертов, биткоин может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов.

Добавим, в прошлом году, на исходе зимы, цена биткоина превысила отметку в 40 тысяч долларов США. Криптовалюта выросла на 1,55%, прибавив 611 долларов к предыдущему закрытию.

торговля
деньги
биржа
финансы
биткоин

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