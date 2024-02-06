Бюджет Німеччини 2024. На чому доведеться економити владі Німеччини через дефіцит бюджету

Бундестаг ФРН. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно німецькі парламентарі ухвалили бюджет країни на 2024 рік, у рамках якого буде виділено приблизно 7,6 мільярда євро на військову підтримку України. Водночас бюджет на цей рік опинився дефіцитним. Для часткового покриття витрат передбачається використати кошти, одержані з запозичень. Крім того, фінансовий план Німеччини на 2024 рік передбачає скорочення багатьох пільг та підвищення податків.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Бюджет Німеччини на 2024 рік планувалось ухвалити ще в грудні. Цьому завадило рішення Федерального конституційного суду, який виявив нецільове використання урядом бюджетних коштів.

Суд заборонив уряду використати раніше виділені 60 мільярдів євро, призначені для боротьби з пандемією коронавірусу на інші цілі. Це спричинило виникнення багатомільярдного дефіциту бюджету та змусило правлячу в Німеччині "світлофорну" коаліцію терміново запроваджувати шляхи для економії. У результаті соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи досягли угоди щодо програми економії.

На чому доведеться економити Німеччині у 2024 році

Найбільший дефіцит коштів виник у сфері поступової відмови від використання викопних видів палива та у процесі кліматично нейтральної реструктуризації економіки. Уряд ФРН планував виділити на ці цілі 60 мільярдів євро, які мали бути покриті коштом кредитів, не використаних під час пандемії коронавірусу. Однак цей план було зруйновано Федеральним конституційним судом. Економити будуть шляхом скорочення запланованих субсидій для сонячної промисловості та фінансових заохочень для придбання електромобілів.

Крім того, Німеччина тепер фінансуватиме постачання зброї до України зі спеціального фонду бундесверу. Це екстрене рішення було також ухвалене у світлі напруженої ситуації з бюджетом, яка може погіршитися ще більше, якщо буде потрібне додаткове фінансування для України.

Німецький уряд також планує знову підвищити податок на вуглекислий газ, що стягується з палива для автомобілів та опалення житлових приміщень, які використовують викопні ресурси, а також податок на авіаційний керосин для внутрішніх авіаперельотів. Крім того, плани економії включають підвищення податків на авіаквитки та поступове скорочення податкових пільг на дизельне пальне для сільськогосподарських підприємств.

Нагадаємо, у Німеччині ухвалили державний бюджет на 2024 рік. Голова бюджетного комітету Хельге Браун розповів, що дебати щодо бюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.

Також ми писали, скільки Німеччині доведеться позичати грошей у 2024 році. У процесі розробки бюджету на 2024 рік уряд ФРН ухвалив рішення скасувати існуючі понад 70 років пільги з дизелю та податків для фермерів.