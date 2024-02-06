Бюджет Германии 2024. На чем придется экономить властям Германии из-за дефицита бюджета

Бундестаг ФРГ. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно немецкие парламентарии приняли бюджет страны на 2024 год, в рамках которого будет выделено около 7,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. В то же время бюджет на этот год оказался дефицитным. Для частичного покрытия расходов предполагается использовать средства, полученные из заимствований. Кроме того, финансовый план Германии на 2024 год предусматривает сокращение многих льгот и повышение налогов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Бюджет Германии на 2024 год планировалось принять еще в декабре. Этому помешало решение Федерального конституционного суда, выявившего нецелевое использование правительством бюджетных средств.

Суд запретил правительству использовать ранее выделенные 60 миллиардов евро, предназначенные для борьбы с пандемией коронавируса на другие цели. Это привело к возникновению многомиллиардного дефицита бюджета и заставило правящую в Германии "светофорную" коалицию срочно вводить пути для экономии. В результате социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы достигли соглашения по программе экономии.

На чем придется экономить Германии в 2024 году

Наибольший дефицит средств возник в сфере постепенного отказа в использовании ископаемых видов топлива и в процессе климатически нейтральной реструктуризации экономики. Правительство ФРГ планировало выделить на эти цели 60 миллиардов евро, которые должны были быть покрыты за счет кредитов, неиспользованных во время пандемии коронавируса. Однако этот план был разрушен Федеральным конституционным судом. Экономить будут путем сокращения запланированных субсидий для солнечной промышленности и финансовых поощрений для приобретения электромобилей.

Кроме того, Германия теперь будет финансировать поставки оружия в Украину из специального фонда бундесвера. Это экстренное решение было также принято в свете напряженной ситуации с бюджетом, которая может ухудшиться еще больше, если потребуется дополнительное финансирование для Украины.

Немецкое правительство также планирует снова повысить налог на углекислый газ, взимаемый с топлива для автомобилей и отопление жилых помещений, использующих ископаемые ресурсы, а также налог на авиационный керосин для внутренних авиаперелетов. Кроме того, планы экономии включают повышение налогов на авиабилеты и постепенное сокращение налоговых льгот на дизельное топливо для сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, в Германии был принят государственный бюджет на 2024 год. Глава бюджетного комитета Хельге Браун рассказал, что дебаты по бюджету на 2024 год продолжались 68 часов 35 минут.

Также мы писали, сколько Германии придется занимать деньги в 2024 году. В процессе разработки бюджета на 2024 год правительство ФРГ приняло решение отменить существующие более 70 лет льготы по дизелю и налогам для фермеров.