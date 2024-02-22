Польща надасть нову допомогу українцям — хто отримає у 2024 році

Польські злоті у руках. Фото: echo24.cz

У Польщі з 22 лютого стартує реєстрація на виплату нової фінансової допомоги українським біженцям. Кошти перепризначать у зв'язку з продовженням терміну законного перебування українців на території цієї держави до 30 червня 2024 року.

Про це пише видання Yavp.pl.

Нові виплати біженцям у Польщі

Як зазначається, програму фінпідтримки ініціювало Перемишлянське Об'єднання українців у Польщі за підтримки міжнародної гуманітарної організації Oxfam.

Громадянам України доступна виплата трьох грошових траншів по 850 злотих (в еквіваленті близько 8,17 тис. гривень). Кошти можуть одержати через систему BLIK.

Фінансова підтримка надається найбільш вразливим категоріям громадян, які мають документ PESEL UKR. Окрім того, на виплати можуть претендувати люди, які переїхали у Польщу після 24 лютого 2022 року. Зокрема, громадяни мають належати до однієї з цих груп:

у родині є вагітні чи ті, хто годує немовлят;

є люди з інвалідністю, що негативно впливає на працездатність;

у родині є громадяни з хронічними та онкологічними хворобами;

представник родини — особа, яка належить до етнічних груп;

одинока матір чи член родини, де є троє дітей.

Гроші можуть отримати також:

люди, яким більше 55 років;

особи, які втратили майно та житло внаслідок війни;

громадяни, які раніше жили на прифронтових територіях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

безробітні (або ті, хто працює неповний день).

Як подати заявку на допомогу

Українські громадяни, які належать до вищеперелічених груп вразливості, можуть подавати заявки на виплати з 22 лютого. Форма анкети, яку необхідно буде заповнити, буде доступна за наступним посиланням.

Також доступна гаряча за номером телефону:

800 11 22 33.

Тимчасовий захист для українців у Польщі

Днями президент Польщі підписав акт про продовження терміну легального перебування та надання допомоги громадянам України до 30 червня 2024 року.

До цієї дати українцям збережено:

вільний доступ до ринку праці Польщі;

право на фінансову допомогу;

доступ до послуг медицини;

можливість вести економічну діяльність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, більша частина українських біженців хочуть повернутися до Батьківщини. Частка громадян, що покинули Україну та хочуть повернутися становить 65%, а внутрішньо переселених осіб — 72%. Головним фактором, що перешкоджає поверненню додому, українці за кордоном називають безпекову ситуацію в країні, а також відсутність житла.

Також ми писали, що уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку для українських біженців до 4 березня 2025 року. Таке ж рішення узгодив і польський уряд, однак захист для біженців в країні продовжили до 30 червня 2024 року.