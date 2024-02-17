Виплати ВПО — кому продовжать надавати допомогу

Переселенці на вокзалі Харкова. Фото: Salwan Georges

Виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 березня 2024 року буде продовжено на 6 місяців для більшості нинішніх отримувачів. Проте деякі переселенці втратять допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Кому з ВПО продовжать виплати на проживання

У повідомленні сказано, що виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій. На 6 місяців продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік — у постанові);

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Значна кількість ВПО також зможе отримати виплати ще на 6 місяців, після подання нової заяви. А саме:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС);

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн.

Кому ще продовжать виплати

Україна також надасть додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн:

для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

або сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах).

Такі сім’ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії.

"Ті сім'ї, які живуть в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) — також можуть подати заяву і отримувати виплати протягом наступних шести місяців", — розповіли у відомстві.

Також за заявою допомога продовжується в наступних випадках:

якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Право на продовження виплат на 6 місяців мають наступні особи:

які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

"В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць", — пояснили у Мінсоцполітики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що з 1 березня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить право на виплати державної допомоги. Однак парламентарії запропонували продовжити виплату держдопомоги переселенцям до скасування воєнного стану в країні.

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