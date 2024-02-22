Польша предоставит новую помощь украинцам — кто получит в 2024 году

Польские злотые в руках. Фото: echo24.cz

В Польше с 22 февраля стартует регистрация на выплату новой финансовой помощи украинским беженцам. Средства будут назначены в связи с продлением срока законного пребывания украинцев на территории этого государства до 30 июня 2024 года.

Об этом пишет издание Yavp.pl.

Новые выплаты беженцам в Польше

Как отмечается, программа финподдержки была инициирована Перемышлянским Объединением украинцев в Польше при поддержке международной гуманитарной организации Oxfam.

Гражданам Украины доступна выплата трех денежных траншей по 850 злотых (в эквиваленте около 8,17 тыс. гривен). Средства могут быть получены через систему BLIK.

Финансовая поддержка предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан, имеющих документ PESEL UKR. Кроме того, на выплаты могут претендовать люди, переехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года. В частности, граждане должны принадлежать одной из этих групп:

в семье есть беременные или кормящие младенцев;

есть люди с инвалидностью, что негативно влияет на трудоспособность;

в семье есть граждане с хроническими и онкологическими заболеваниями;

представитель семьи — лицо, принадлежащее к этническим группам;

одинокая мать или член семьи, где есть трое детей.

Деньги могут получить также:

люди старше 55 лет;

лица, потерявшие имущество и жилье в результате войны;

граждане, ранее проживавшие на прифронтовых территориях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

безработные (или работающие неполный день).

Как подать заявку на помощь

Украинские граждане, принадлежащие к вышеперечисленным группам уязвимости, могут подавать заявки на выплаты с 22 февраля. Форма анкеты, которую необходимо заполнить, будет доступна по следующей ссылке.

Также доступна горячая по телефону:

800 11 22 33.

Временная защита для украинцев в Польше

На днях президент Польши подписал акт о продлении срока легального пребывания и оказании помощи гражданам Украины до 30 июня 2024 года.

До этой даты украинцам сохранен:

свободный доступ к рынку труда Польши;

право на финансовую помощь;

доступ к услугам медицины;

возможность вести экономическую деятельность.

Что еще стоит знать

Напомним, большая часть украинских беженцев хотят вернуться на Родину. Доля граждан, покинувших Украину и желающих вернуться, составляет 65%, а внутренне переселенных лиц — 72%. Главным фактором, препятствующим возвращению домой, украинцы за рубежом называют ситуацию в стране, а также отсутствие жилья.

Также мы писали, что правительство Словакии продлило срок действия временного приюта для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Такое же решение согласовало и польское правительство, однако защиту для беженцев в стране продлили до 30 июня 2024 года.