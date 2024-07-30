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Бізнес закликає уряд не підвищувати податки в Україні — деталі заяви

30 липня 2024 12:22
Ксенія Симонова - Редактор
Податки в Україні — підприємці закликають уряд не підвищувати збори
Розбитий магазин під час війни. Фото: forbes.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Українська бізнес-спілка продуктових технологічних компаній-резидентів Дія.City виступила проти намірів уряду підвищити податки з доходів компаній та доходів фізосіб. Там закликали не ухвалювати відповідний законопроєкт №11416, який вже зареєстровано у Верховній Раді.

Про це повідомляється у пресрелізі спілки Diia.City United.

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Детальніше про заклик підприємців не підвищувати податки

Як йдеться у заяві спілки, у Diia.City United виступають проти підвищення податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізичних осіб. Там вважають відповідні зміни необґрунтованими та закликають уряд опрацювати інші джерела надходжень до державного бюджету.

У Diia.City United попередили, що такі новації загрожують негативними наслідками. Нові розміри зборів можуть:

  • посилити тіньову економіку;
  • підвищити податкове навантаження на добросовісних платників;
  • негативно вплинути на бізнес-клімат/інвестиції в країні.

Замість підвищення податків Спілка закликає уряд і правоохоронні органи більше активізувати зусилля для детінізації економіки та посилити боротьбу з нинішнім рівнем тіньової економіки. Там перелічили, на чому владі варто давно було зосередити увагу. А саме:

  • на вдосконаленні адміністрації податків і митних зборів;
  • реформуванні відповідних служб;
  • боротьбі з тіньовими секторами підакцизної продукції;
  • скороченні витрат держбюджету через цифровізацію послуг.

"На жаль, пропоновані зміни не обговорювались з бізнес-асоціаціями і відповідно не враховують позицію бізнесу. Тому закликаємо Парламент та Уряд за підтримки МВФ, Європейського Союзу та країн-членів G7 забезпечити негайні зусилля щодо детінізації економіки та боротьбою з не сумлінними платниками податків, скорочення витрат державного бюджету та до запровадження зваженої і справедливої податкової політики", — наголосили у Diia.City United

Наміри влади "затягнути паски" українців

Як відомо, уряд під час тривалої війни та складної економічної ситуації в країні вирішив підвищити податки в країні. При цьому військовий збір, який стягують із без того невисоких зарплат українців, планують підвищити у кілька разів, що знизить доходи пересічних громадян. 

Влада таким чином має намір отримати додатково до державного бюджету 140 млрд грн.

Розроблений Кабінетом міністрів законопроєкт пропонує підвищити:

  • ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу;
  • запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичним особам-підприємцям також потрібно буде сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних зарплат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Окрім того, передбачається поширення військового збору:

  • у розмірі 5% — на банківські метали;
  • у сумі 30% — на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння;
  • у розмірі 15% — на нові легкові автомобілі, що підлягають першій держреєстрації;
  • у сумі 5% від доходу — з продажу одного об'єкта нерухомості упродовж року для фізосіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.

Також ми писали, що в Україні очікується зменшення розміру заробітної плати громадян через наміри влади у кілька разів підвищити ставку військового збору. Така ініціатива, що передбачає внесення змін у Податковий кодекс, прописана у новому законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді.

Дія податки бізнес фінанси підприємці Дія.City

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