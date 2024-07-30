Налоги в Украине — предприниматели призывают правительство не повышать сборы

Разбитый магазин во время войны. Фото: forbes.ua

Украинский бизнес-союз продуктовых технологических компаний-резидентов Дія.City выступил против намерений правительства повысить налоги с доходов компаний и доходов физлиц. Там призвали не принимать соответствующий законопроект №11416, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщается в пресс-релизе союза Diia.City United.

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Как говорится в заявлении союза, в Diia.City United выступают против повышения налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физических лиц. Там считают соответствующие изменения необоснованными и призывают правительство разработать другие источники поступлений в государственный бюджет.

В Diia.City United предупредили, что подобные новации чреваты негативными последствиями. Новые размеры сборов могут:

усилить теневую экономику;

повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков;

негативно повлиять на бизнес-климат/инвестиции в стране.

Вместо повышения налогов Союз призывает правительство и правоохранительные органы больше активизировать усилия по детенизации экономики и усилить борьбу с нынешним уровнем теневой экономики. Там перечислили, на чем власти стоило давно сосредоточить внимание. А именно:

на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин;

реформировании соответствующих служб;

борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции;

сокращении расходов госбюджета через цифровизацию услуг.

"К сожалению, предлагаемые изменения не обсуждались с бизнес-ассоциациями и соответственно не учитывают позицию бизнеса. Поэтому призываем Парламент и Правительство при поддержке МВФ, Европейского Союза и стран-членов G7 обеспечить немедленные усилия по детенизации экономики и борьбе с нечестными налогоплательщиками, сокращением расходов государственного бюджета и введение взвешенной и справедливой налоговой политики", — отметили в Diia.City United

Намерения властей "затянуть пояса" украинцев

Как известно, правительство во время продолжительной войны и сложной экономической ситуации в стране решило повысить налоги в стране. При этом военный сбор, взимаемый из без того невысоких зарплат украинцев, планируется повысить в несколько раз, что снизит доходы рядовых граждан.

Власти таким образом намерены получить дополнительно в государственный бюджет 140 млрд грн.

Разработанный Кабинетом министров законопроект предлагает повысить:

ставку военного сбора до 5% от доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса;

ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% от дохода от любой деятельности.

Физическим лицам-предпринимателям также нужно будет уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных зарплат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Кроме того, предполагается распространение военного сбора:

в размере 5% — на банковские металлы;

на сумму 30% — на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней;

в размере 15% — на новые легковые автомобили, подлежащие первой госрегистрации;

в сумме 5% дохода — от продажи одного объекта недвижимости в течение года для физлиц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Также мы писали, что в Украине ожидается уменьшение размера заработной платы граждан из-за намерений властей в несколько раз повысить ставку военного сбора. Такая инициатива предусматривающая внесение изменений в Налоговый кодекс прописана в новом законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.