Налоги в Украине — предприниматели призывают правительство не повышать сборы

Бизнес призывает правительство не повышать налоги в Украине — детали заявления
Украинский бизнес-союз продуктовых технологических компаний-резидентов Дія.City выступил против намерений правительства повысить налоги с доходов компаний и доходов физлиц. Там призвали не принимать соответствующий законопроект №11416, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом сообщается в пресс-релизе союза Diia.City United.
Детальнее о призыве предпринимателей не повышать налоги
Как говорится в заявлении союза, в Diia.City United выступают против повышения налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физических лиц. Там считают соответствующие изменения необоснованными и призывают правительство разработать другие источники поступлений в государственный бюджет.
В Diia.City United предупредили, что подобные новации чреваты негативными последствиями. Новые размеры сборов могут:
- усилить теневую экономику;
- повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков;
- негативно повлиять на бизнес-климат/инвестиции в стране.
Вместо повышения налогов Союз призывает правительство и правоохранительные органы больше активизировать усилия по детенизации экономики и усилить борьбу с нынешним уровнем теневой экономики. Там перечислили, на чем власти стоило давно сосредоточить внимание. А именно:
- на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин;
- реформировании соответствующих служб;
- борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции;
- сокращении расходов госбюджета через цифровизацию услуг.
"К сожалению, предлагаемые изменения не обсуждались с бизнес-ассоциациями и соответственно не учитывают позицию бизнеса. Поэтому призываем Парламент и Правительство при поддержке МВФ, Европейского Союза и стран-членов G7 обеспечить немедленные усилия по детенизации экономики и борьбе с нечестными налогоплательщиками, сокращением расходов государственного бюджета и введение взвешенной и справедливой налоговой политики", — отметили в Diia.City United
Намерения властей "затянуть пояса" украинцев
Как известно, правительство во время продолжительной войны и сложной экономической ситуации в стране решило повысить налоги в стране. При этом военный сбор, взимаемый из без того невысоких зарплат украинцев, планируется повысить в несколько раз, что снизит доходы рядовых граждан.
Власти таким образом намерены получить дополнительно в государственный бюджет 140 млрд грн.
Разработанный Кабинетом министров законопроект предлагает повысить:
- ставку военного сбора до 5% от доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса;
- ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% от дохода от любой деятельности.
Физическим лицам-предпринимателям также нужно будет уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных зарплат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.
Кроме того, предполагается распространение военного сбора:
- в размере 5% — на банковские металлы;
- на сумму 30% — на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней;
- в размере 15% — на новые легковые автомобили, подлежащие первой госрегистрации;
- в сумме 5% дохода — от продажи одного объекта недвижимости в течение года для физлиц.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.
Также мы писали, что в Украине ожидается уменьшение размера заработной платы граждан из-за намерений властей в несколько раз повысить ставку военного сбора. Такая инициатива предусматривающая внесение изменений в Налоговый кодекс прописана в новом законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.
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