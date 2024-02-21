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Блокада кордону вдарить по ринку автогазу — як злетять ціни

21 лютого 2024 14:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на автогаз — блокада кордону знову загрожує ринку пального
Заправка автомобіля автогазом. Фото: Укрінформ
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українському ринку автомобільного газу знову загрожує зростання вартості через потребу об'їжджати заблоковану польськими протестувальниками ділянку кордону. За таких умов можуть підскочити ціни, однак дефіциту скрапленого газу не очікується.

Такий прогноз у зв'язку з останніми подіями на кордоні зробив керівник консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, пише Укрінформ.

Як блокада вплине на ринок автогазу

Експерт пояснив, що нинішнє подорожчання буде відрізнятися від осіннього, коли почалися перші блокади з боку поляків. Тоді не були налагоджені об'їзні шляхи для постачання автогазу, і через це виник серйозний дефіцит.

"По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", — уточнив Куюн.

Ще тоді постачальники автогазу змогли технічно переорієнтуватися на залізницю. Тепер знову доведеться об'їжджати польський кордон через Словаччину та Румунію. Таке додаткове коло може відбитися на роздрібних цінах на скраплений газ.

"Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому", — вважає він.

Щодо ринку бензину та дизельного пального, то чекати впливу від блокади не варто.

"Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, в тому числі Orlen, планують відвантаження", — наголосив експерт.

Проте учасники ринку спостерігають за розвитком подій, адже негативні наслідки можливі у разі блокування залізничних перевезень.

На початку лютого поточного року на території Польщі поблизу кордону з Україною посилились акції протесту поляків на дорогах, протестувальники налаштовані рішуче і готові до "більш жорсткого" обмеження руху транспорту.

Через блокаду кордону із Польщею на початку листопада минулого року ціни на автогаз в Україні підскочили на 30% через дефіцит. Потім вартість знизилась, а зараз, з новою хвилею протестів, ціни знову попрямували вгору.

 

автогаз
Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.

Також ми писали, що на українських автозаправних станціях за добу оновились ціни на пальне. В Україні здорожчали всі види пального: бензин, дизпаливо та автогаз. Найбільше здорожчали "дизель" та бензини А-92 та А-95. Ціни на ці види пального у середньому зросли на кілька копійок.

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