Цены на автогаз — блокада границы снова угрожает рынку горючего

Заправка автомобиля автогазом. Фото: Укринформ

Украинскому рынку автомобильного газа снова грозит рост стоимости из-за необходимости объезжать заблокированный польскими протестующими участок границы. В таких условиях могут подскочить цены, однако дефицита сжиженного газа не ожидается.

Такой прогноз в связи с последними событиями на границе сделал руководитель консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, пишет Укринформ.

Как блокада повлияет на рынок автогаза

Эксперт объяснил, что нынешнее подорожание будет отличаться от осеннего, когда начались первые блокады со стороны поляков. Тогда не были отлажены объездные пути для поставки автогаза и из-за этого возник серьезный дефицит.

"По сжиженному газу ожидаем подорожание. Но если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", — уточнил Куюн.

Еще тогда поставщики автогаза смогли технически переориентироваться на железную дорогу. Теперь снова придется объезжать польскую границу через Словакию и Румынию. Такой дополнительный круг может отразиться на розничных ценах на сжиженный газ.

"Этот круг будет стоить нам примерно до 3 грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом", — считает он.

Относительно рынка бензина и дизельного горючего, то ждать негативного влияния блокады не стоит.

"Что касается железной дороги, пока признаков блокировки перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", — подчеркнул эксперт.

Однако участники рынка наблюдают за развитием событий, ведь негативные последствия возможны при блокировании железнодорожных перевозок.

В начале февраля текущего года на территории Польши у границы с Украиной усилились акции протеста поляков на дорогах, протестующие настроены решительно и готовы к "более жесткому" ограничению движения транспорта.

Из-за блокады границы с Польшей в начале ноября прошлого года цены на автогаз в Украине подскочили на 30% из-за дефицита. Потом стоимость снизилась, а сейчас, с новой волной протестов, цены снова устремились вверх.

Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, на 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Границу пересекают не более двух-трех грузовиков в час.

Также мы писали, что на украинских автозаправочных станциях за сутки обновились цены на топливо. В Украине подорожали все виды горючего: бензин, дизтопливо и автогаз. Больше всего подорожали дизель и бензины А-92 и А-95. Цены на эти виды горючего в среднем выросли на несколько копеек.