Відключення електрики за борги — в яких регіонах позбавляють послуги

Прилад обліку електроенергії. Фото: m.elektro

У 2024 році у різних регіонах України постачальники електроенергії припинили надавати послугу тисячам споживачів. Йдеться про тих, хто накопичив велику заборгованість з оплати рахунків.

Таку інформацію оприлюднюють регіональні енергокомпанії.

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Відключення електрики в Чернівецькій області

З 29 грудня 2023 року уряд скасував заборону на відключення боржникам електроенергії, газу та водопостачання. У зв'язку з цим почалося масове позбавлення клієнтів доступу до послуг.

Як зазначають у Чернівецькій енергокомпанії, в регіоні, де найбільше злісних неплатників, розпочалися відключення у Новоселицькому та Путильському районах. До кінця тижня електрики вимкнуть світло 128 споживачам, з яких 113 є жителями Чернівців. Перед відключенням споживачів просять сплатити борг.

"Якщо борг сплачують і підтверджують це належним чином, то постачання електричної енергії споживачу не припиняється. Кошти повинні потрапити на рахунок за день до відключення, а не в день відключення", — пояснюють там.

Відключення світла у Чернігівській області

У Чернігівській області ТОВ "Енера Чернігів" також вимикає електроенергію боржникам. В АТ "Чернігівобленерго" розповіли, що щотижня до 150 боржників потрапляють у списки на відключення, проте більша частина після попередження сплачує борг.

"Постачальник надає нам вимогу приблизно за два тижні до відключення, і якщо протягом цих двох тижнів, згідно з надісланим попередженням споживачу, споживач не владнає ситуацію з наявною заборгованістю з постачальником, ми вимушені прибути в призначену дату за вказаною адресою і припинити послугу з постачання", — пояснили в обленерго.

У багатоповерхівках відключення здійснюють у під’їздах, без доступу до квартир, тоді як з приватними оселями — складніше.

Припинення надання послуги у Рівненській області

Як зазначили у ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", вимикають абонентів від послуги після інформування про борг та необхідність його погашення. На це дають десять днів, після чого надсилають попередження про відключення.

Першими позбавляють послуги боржників, які мають близько 100 тис. гривень боргу.

Зараз у регіоні налічується споживачів-боржників 11,35 тис. осіб. Загалом заборгували 66,6 млн гривень. Після відключень число боржників зменшилося на близько 2 тисячі — до 9,55 тисячі.

Зокрема, дехто оформлює договори з реструктуризації. Йдеться про 157 боржників на 2,5 млн гривень.

Відключення електрики у Львівській області

У Львівській області першим вимикають електроенергію тим, у кого заборгованість перевищує десятки тисяч гривень від початку війни. Деякі мешканці не сплачують, оскільки немає чим. Тим, у кого лічильники ззовні — вимикають постачання оперативно, а в кого всередині — ні, адже жителі можуть не впускати енергетиків.

Відомо, що триповерховий будинок в області позбавили електрики за борги споживачів, які виїхали за кордон.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та досягти майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Також повідомлялося, що у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість із них проживає з невисоким місячним споживанням. На сьогодні близько 40% мешканців Києва не платять за електроенергію вчасно.