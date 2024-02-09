Отключение электричества за долги — в каких регионах лишают услуги

Прибор учета электроэнергии. Фото: m.elektro

В 2024 году в разных регионах Украины поставщики электроэнергии перестали предоставлять услугу тысячам потребителей. Речь идет о тех, кто накопил большую задолженность по оплате счетов.

Такую информацию обнародуют региональные энергокомпании.

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Отключение электричества в Черновицкой области

С 29 декабря 2023 г. правительство отменило запрет на отключение должникам электроэнергии, газа и водоснабжения. В связи с этим началось массовое лишение клиентов доступа к услугам.

Как отмечают в Черновицкой энергокомпании, в регионе, где больше всего злостных неплательщиков, начались отключения в Новоселицком и Путильском районах. К концу недели электрики выключат свет 128 потребителям, из которых 113 являются жителями Черновцов. Перед отключением потребителей просят уплатить долг.

"Если долг платят и подтверждают это должным образом, то поставка электрической энергии потребителю не прекращается. Средства должны попасть на счет за день до отключения, а не в день отключения", — объясняют там.

Отключение света в Черниговской области

В Черниговской области ООО "Энера Чернигов" также отключает электроэнергию должникам. В АО "Черниговоблэнерго" рассказали, что еженедельно до 150 должников попадают в списки на отключение, однако большая часть после предупреждения платит долг.

"Поставщик предоставляет нам требование примерно за две недели до отключения, и если в течение этих двух недель, согласно присланному предупреждению потребителю, потребитель не уладит ситуацию с имеющейся задолженностью с поставщиком, мы вынуждены прибыть в назначенную дату по указанному адресу и прекратить услугу по поставке", — объяснили в облэнерго.

В многоэтажках отключения осуществляют в подъездах, без доступа к квартирам, в то время как с частными домами — сложнее.

Прекращение предоставления услуги в Ровенской области

Как отметили в ООО "Ровенская областная энергоснабжающая компания", отключают абонентов от услуги после информирования о долге и необходимости его погашения. На это дают десять дней, после чего посылают предупреждение об отключении.

Первыми лишают услуги должников, имеющих около 100 тыс. гривен долга.

В настоящее время в регионе насчитывается потребителей-должников 11,35 тыс. человек. В общей сложности задолжали 66,6 млн гривен. После отключений число должников уменьшилось на около 2 тысяч — до 9,55 тысячи.

В частности, некоторые оформляют договоры по реструктуризации. Речь идет о 157 должниках на 2,5 млн гривен.

Отключение электричества во Львовской области

Во Львовской области первым выключают электроэнергию тем, у кого задолженность превышает десятки тысяч гривен с начала войны. Некоторые жители не платят, поскольку нечем. Тем, у кого счетчики извне — выключают оперативно, а у кого внутри — нет, ведь жители могут не впускать энергетиков.

Известно, что трехэтажный дом в области лишили электричества за долги тех потребителей, которые уехали за границу.

Что еще стоит знать

Напомним, тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться вдвое и достичь почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

Также сообщалось, что в Киеве 140 тысяч семей задолжали минимум за три месяца потребления электроэнергии. Большинство из них проживают с невысоким месячным потреблением. На сегодняшний день около 40% жителей Киева не платят за электроэнергию вовремя.