Борги українців зросли — основні причини заборгованостей під час великої війни

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Від початку повномасштабного вторгнення українці накопичили 1,4 млн боргів. Найбільше заборгованностей в Україні за даними Єдиного реєстру боржників за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг.

Про це сказано на порталі Опендатабот.

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Кількість боргів в Україні від початку повномасштабного вторгнення найбільше зросла за несплату комунальних послуг та по штрафах за адміністративні правопорушення — на 30% та 38% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік.

На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що переважна більшість — а саме ⅔ цих боргів — додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії "Стягнення коштів" боргів поменшало на 27,5% — на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази. Боржників по аліментах за два роки побільшало на 4,5%. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

Як зросли борги українців за останні роки. Джерело: Опендатабот

Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія "Документ, що не підпадає під згадані категорії". До неї можуть входити борги з інших розділів.

"У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 мільйона боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 сягла колишнього рівня", — сказано на порталі.

Топ причин боргів українців. Джерело: Опендатабот

Загалом наразі в ЄРБ зафіксовано 8,91 мільйона боргів. Від початку повномасштабної війни перелік збільшився на 1,4 млн нових боргів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, загрожує припинення надання послуг вже в лютому 2024 року. Попри це, деяким українцям спишуть борги за воду.