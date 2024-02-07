Долги украинцев выросли — основные причины задолженностей во время войны

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С начала полномасштабного вторжения украинцы накопили 1,4 млн. долгов. Больше всего задолженностей в Украине по данным Единого реестра должников за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг.

Об этом говорится на портале Опендатабот.

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Количество долгов в Украине с начала полномасштабного вторжения больше выросло за неуплату коммунальных услуг и по штрафам за административные правонарушения — на 30% и 38% соответственно. Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год.

Четверть увеличилось задолженностей за штрафы из-за нарушения ПДД. Стоит отметить, что подавляющее большинство – а именно ⅔ этих долгов — добавились в реестр в 2022 году. А вот в категории "Взыскание средств" долгов уменьшилось на 27,5% — в противовес 2021 году, когда количество таких задолженностей выросло почти в полтора раза. Должников по алиментам за два года увеличилось на 4,5%. Для сравнения, за 2021 год их количество выросло на 4,7%.

Как выросли долги украинцев в последние годы. Источник: Опендатабот

Следует отметить, что с 24 февраля 2022 года в реестре появилась категория "Документ, не подпадающий под упомянутые категории". В нее могут входить долги по другим разделам.

"В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 миллиона долгов. В первый год великой войны их количество упало на 300 тысяч, но уже за 2023 год достигло прежнего уровня" , — сказано на портале.

Топ причин долгов украинцев. Источник: Опендатабот

Всего в ЕРБ зафиксировано 8,91 миллиона долгов. С начала полномасштабной войны список увеличился на 1,4 млн новых долгов.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине уже начались отключения электроснабжения должникам. В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жильцов общая сумма непогашенных долгов клиентов Yasno за свет достигла 3,6 миллиарда гривен.

Мы также писали о том, что в Украине гражданам, имеющим задолженность по жилищно-коммунальным услугам, грозит прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Тем не менее, некоторым украинцам спишут долги за воду.