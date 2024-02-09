Робота в Україні — причини звільнення працівників розширять

Гроші у гаманці. Фото: РБК-Україна

В Україні збільшиться кількість підстав для звільнення з роботи працівників, також передбачатиметься велика сума компенсації у зв'язку з цим. Такі зміни чекають українців у майбутньому.

Про деталі відповідної ініціативи повідомляє видання OBOZ.UA.

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Нові причини для звільнення

За чинним законодавством, у разі звільнення без законної причини, працівники можуть подати до суду на роботодавця, поновитися на роботі, а також отримати виплати заробітної плати за період вимушеного прогулу.

З-поміж причин для звільнення, зокрема:

мобілізація;

поява у нетверезому стані;

цькування на робочому місці;

прогули роботи.

Зміни, які прописані у новому документі, надають роботодавцю можливість звільняти працівників фактично без нарікань на його діяльність.

Зокрема, йдеться про звільнення "через економічний, технологічний, структурний чи аналогічний характер".

Проте за певних умов: співробітникові необхідно буде повідомити про факт звільнення за два місяці. Також потрібно буде виплатити чималу компенсацію у подвійному обсязі заробітку за кожний день зменшення терміну попередження. Тобто одразу можна буде виплатити працівнику чотири середні заробітні плати та звільнити за день.

Якщо працівника звільнятимуть через бойові дії, зокрема, через потрапляння ракети в приміщення, знищення обладнання, то попередити про звільнення необхідно за один місяць.

"Роботодавець має право без згоди працівника замінити строки попередження, передбачені частиною другою цієї статті, грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше за потрійний середньоденний заробіток за кожен робочий день зменшення строку такого попередження", — наводить видання слова з документа.

Також передбачений список випадків, коли заборонено звільняти працівника:

через помсту;

через дискримінацію за будь-якими ознаками;

через членство у профспілках;

через скаргу працівника;

через його намір стати представником колективу.

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