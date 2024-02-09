Работа в Украине — причины увольнения работников расширят

Некоторые украинцы получат четыре зарплаты за день — детали инициативы
В Украине увеличится количество оснований для увольнения с работы сотрудников, также предусматривается большая сумма компенсации в связи с этим. Такие изменения ждут украинцев в будущем.
О деталях соответствующей инициативы сообщает издание OBOZ.UA.
Новые причины для увольнения
По действующему законодательству, в случае увольнения без законной причины работники могут подать в суд на работодателя, возобновиться на работе, а также получить выплаты заработной платы за период вынужденного прогула.
Среди причин увольнения, в частности:
- мобилизация;
- появление в нетрезвом состоянии;
- травля на рабочем месте;
- прогулы работы.
Изменения, прописанные в новом документе, предоставляют работодателю возможность увольнять работников фактически без нареканий на его деятельность.
В частности, речь идет об увольнении "из-за экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".
Однако при определенных условиях: сотруднику необходимо будет сообщить о факте увольнения за два месяца. Также нужно будет выплатить немалую компенсацию в двойном объеме заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть сразу можно будет выплатить работнику четыре средних заработных плат и уволить за день.
Если работника будут увольнять из-за боевых действий, в частности, из-за попадания ракеты в помещение, уничтожения оборудования, то предупредить об увольнении необходимо за один месяц.
"Работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее тройного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения", — приводит издание слова из документа.
Также предусмотрен список случаев, когда запрещено увольнять работника:
- из-за мести;
- из-за дискриминации по любым признакам;
- из-за членства в профсоюзах;
- по жалобе работника;
- из-за его намерения стать представителем коллектива.
Что еще стоит знать
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