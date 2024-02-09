Работа в Украине — причины увольнения работников расширят

Деньги в кошельке. Фото: РБК-Украина

В Украине увеличится количество оснований для увольнения с работы сотрудников, также предусматривается большая сумма компенсации в связи с этим. Такие изменения ждут украинцев в будущем.

О деталях соответствующей инициативы сообщает издание OBOZ.UA.

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Новые причины для увольнения

По действующему законодательству, в случае увольнения без законной причины работники могут подать в суд на работодателя, возобновиться на работе, а также получить выплаты заработной платы за период вынужденного прогула.

Среди причин увольнения, в частности:

мобилизация;

появление в нетрезвом состоянии;

травля на рабочем месте;

прогулы работы.

Изменения, прописанные в новом документе, предоставляют работодателю возможность увольнять работников фактически без нареканий на его деятельность.

В частности, речь идет об увольнении "из-за экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".

Однако при определенных условиях: сотруднику необходимо будет сообщить о факте увольнения за два месяца. Также нужно будет выплатить немалую компенсацию в двойном объеме заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть сразу можно будет выплатить работнику четыре средних заработных плат и уволить за день.

Если работника будут увольнять из-за боевых действий, в частности, из-за попадания ракеты в помещение, уничтожения оборудования, то предупредить об увольнении необходимо за один месяц.

"Работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее тройного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения", — приводит издание слова из документа.

Также предусмотрен список случаев, когда запрещено увольнять работника:

из-за мести;

из-за дискриминации по любым признакам;

из-за членства в профсоюзах;

по жалобе работника;

из-за его намерения стать представителем коллектива.

Что еще стоит знать

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