МВФ відправив у Київ делегацію для переговорів — перші подробиці

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: Ukrinform

Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в столицю України для проведення переговорів з представниками української влади та партнерами. Йдеться про переговори в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування.

Про візит представників фонду повідомляє видання Укрінформ.

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Подробиці візиту МВФ

Як розповів постійний представник МВФ Ваграм Степанян, дискусії будуть фокусуватися на цілях економічної політики влади та викликах, які постали перед економікою країни.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами", — йдеться у заяві посадовця.

Також відомо, що 13 лютого команда МВФ долучиться до інавгураційного засідання керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструє фонд. На зустрічі представників української влади, партнерів з розвитку та фахівців Міжнародного валютного фонду будуть обговорюватися пріоритети посилення можливостей України, а також підтримка МВФ відповідного завдання.

Після зустрічей 17 лютого місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм почне перемовини з представниками української влади у Варшаві. Йдеться про третій перегляд програми розширеного фінансування, що підтримується фондом.

Фінансування МВФ

14 грудня минулого року в Україну надійшов третій транш у рамках поточної програми Механізму розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду у 900 млн доларів.

Раніше агенція Bloomberg повідомляла, що в України можуть виникнути проблеми через відсутність фінансової допомоги від США. Через це українські урядовці планують скоротити видатки та підвищити податки.

Повідомлялося, що кредит від МВФ, який також входить в пакет допомоги від США, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги.

У листопаді Міжнародний валютний фонд покращив прогноз ВВП України вдвічі — до 4,5% до кінця року. Тоді як жовтні прогнозував зростання на рівні 2%.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

Також повідомляли про те, кредит МВФ, що входить в пакет допомоги від США, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги.