МВФ відправив у Київ делегацію для переговорів — перші подробиці

Делегація МВФ прибула в Київ для дискусій щодо фінансування — перші подробиці
Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в столицю України для проведення переговорів з представниками української влади та партнерами. Йдеться про переговори в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування.
Про візит представників фонду повідомляє видання Укрінформ.
Подробиці візиту МВФ
Як розповів постійний представник МВФ Ваграм Степанян, дискусії будуть фокусуватися на цілях економічної політики влади та викликах, які постали перед економікою країни.
"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами", — йдеться у заяві посадовця.
Також відомо, що 13 лютого команда МВФ долучиться до інавгураційного засідання керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструє фонд. На зустрічі представників української влади, партнерів з розвитку та фахівців Міжнародного валютного фонду будуть обговорюватися пріоритети посилення можливостей України, а також підтримка МВФ відповідного завдання.
Після зустрічей 17 лютого місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм почне перемовини з представниками української влади у Варшаві. Йдеться про третій перегляд програми розширеного фінансування, що підтримується фондом.
Фінансування МВФ
14 грудня минулого року в Україну надійшов третій транш у рамках поточної програми Механізму розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду у 900 млн доларів.
Раніше агенція Bloomberg повідомляла, що в України можуть виникнути проблеми через відсутність фінансової допомоги від США. Через це українські урядовці планують скоротити видатки та підвищити податки.
Повідомлялося, що кредит від МВФ, який також входить в пакет допомоги від США, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги.
У листопаді Міжнародний валютний фонд покращив прогноз ВВП України вдвічі — до 4,5% до кінця року. Тоді як жовтні прогнозував зростання на рівні 2%.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що в Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.
Також повідомляли про те, кредит МВФ, що входить в пакет допомоги від США, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги.
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