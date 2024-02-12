МВФ отправил в Киев делегацию для переговоров — первые подробности

Офис Международного валютного фонда. Фото: Ukrinform

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в столицу Украины для проведения переговоров с представителями украинских властей и партнерами. Речь идет о переговорах в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования.

О визите представителей фонда сообщает издание Укринформ.

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Подробности визита МВФ

Как рассказал постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти и вызовах, вставших перед экономикой страны.

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами", — говорится в заявлении чиновника.

Также известно, что 13 февраля команда МВФ присоединится к заседанию руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, который администрирует фонд. На встрече представителей украинских властей, партнеров по развитию и специалистов Международного валютного фонда будут обсуждаться приоритеты усиления возможностей Украины, а также поддержка со стороны МВФ соответствующей задачи.

После встреч 17 февраля миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начнет переговоры с представителями украинских властей в Варшаве. Речь идет о третьем пересмотре программы расширенного финансирования, поддерживаемой фондом.

Финансирование МВФ

14 декабря прошлого года в Украину поступил третий транш в рамках текущей программы Механизма расширенного финансирования Международного валютного фонда в 900 млн долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что у Украины могут возникнуть проблемы из-за отсутствия финансовой помощи от США. Поэтому украинские чиновники планируют сократить расходы и повысить налоги.

Сообщалось, что кредит от МВФ, также входящий в пакет помощи от США, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешние долги.

В ноябре Международный валютный фонд улучшил прогноз ВВП Украины вдвое — до 4,5% до конца года. В то время как в октябре прогнозировал рост на уровне 2%.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине власти обещают сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.

Также сообщалось о том, что кредит МВФ, входящий в пакет помощи от США, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешние долги.