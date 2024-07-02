Українські підприємиці можуть отримати грант до 15 тисяч доларів — які умови програмиа

Держава надасть українським підприємцям до 15 тис. доларів гранту — умови програми
Українські підприємці можуть отримати від держави до 15 000 доларів США на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні. Загальний бюджет проєкту — 1 мільйон доларів.
Про це повідомляється на офіційному сайті українського уряду.
Хто може взяти участь у програмі
В уряді розповіли про умови участі у конкурсі. Подаватися на грант можуть лише жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні.
Серед інших обов'язкових умов:
- бізнес має бути в галузі виробництва та переробки;
- грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях;
- підприємиці не повинні мати заборгованості перед держбюджетом та не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;
- бізнес має бути офіційно зареєстрований та працювати принаймні рік.
Також у КМУ опубліковали список документів, який мають подати претенденти на грантову програму. Заявки приймають до 31 липня 2024 року.
Щоб отримати кошти, підприємець має пройти всі етапи відбору.
Нагадаємо, українські підприємці також мають нагоду отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. В її рамках можна оформити грант розміром до 20 тис. доларів.
Також ми повідомляли, що з початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 мільярда гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
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