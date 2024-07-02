Українські підприємиці можуть отримати грант до 15 тисяч доларів — які умови програмиа

Молода жінка біля комп'ютера. Фото ілюстративне: Freepik

Українські підприємці можуть отримати від держави до 15 000 доларів США на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні. Загальний бюджет проєкту — 1 мільйон доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті українського уряду.

Читайте також:

Хто може взяти участь у програмі

В уряді розповіли про умови участі у конкурсі. Подаватися на грант можуть лише жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні.

Серед інших обов'язкових умов:

бізнес має бути в галузі виробництва та переробки;

﻿﻿грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях;

підприємиці не повинні мати заборгованості перед держбюджетом та не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;

﻿﻿бізнес має бути офіційно зареєстрований та працювати принаймні рік.

Скриншот: kmu.gov.ua

Також у КМУ опубліковали список документів, який мають подати претенденти на грантову програму. Заявки приймають до 31 липня 2024 року.

Скриншот: kmu.gov.ua

Щоб отримати кошти, підприємець має пройти всі етапи відбору.

Скриншот: kmu.gov.ua

Нагадаємо, українські підприємці також мають нагоду отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. В її рамках можна оформити грант розміром до 20 тис. доларів.

Також ми повідомляли, що з початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 мільярда гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".