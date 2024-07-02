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Держава надасть українським підприємцям до 15 тис. доларів гранту — умови програми

2 липня 2024 23:38
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українські підприємиці можуть отримати грант до 15 тисяч доларів — які умови програмиа
Молода жінка біля комп'ютера. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українські підприємці можуть отримати від держави до 15 000 доларів США на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні. Загальний бюджет проєкту — 1 мільйон доларів. 

Про це повідомляється на офіційному сайті українського уряду.

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Хто може взяти участь у програмі

В уряді розповіли про умови участі у конкурсі. Подаватися на грант можуть лише жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні. 

Серед інших обов'язкових умов: 

  • бізнес має бути в галузі виробництва та переробки;
  • ﻿﻿грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях;
  • підприємиці не повинні мати заборгованості перед держбюджетом та не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;
  • ﻿﻿бізнес має бути офіційно зареєстрований та працювати принаймні рік.
Грант для українських підприємців
Скриншот: kmu.gov.ua

Також у КМУ опубліковали список документів, який мають подати претенденти на грантову програму. Заявки приймають до 31 липня 2024 року. 

Як подати заявку для участі у грантовій програмі від Кабміну
Скриншот: kmu.gov.ua

Щоб отримати кошти, підприємець має пройти всі етапи відбору. 

Заявка на грант від уряду
Скриншот: kmu.gov.ua

Нагадаємо, українські підприємці також мають нагоду отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. В її рамках можна оформити грант розміром до 20 тис. доларів

Також ми повідомляли, що з початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 мільярда гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". 

інвестиції фінансова допомога уряд гранти підприємці

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