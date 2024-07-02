Украинские предприниматели могут получить грант до 15 тысяч долларов.

Молодая женщина возле компьютера. Фото иллюстративное: Freepik

Украинские предприниматели могут получить от государства до 15 000 долларов США на развитие собственного дела. Запуск грантовой программы "Создай" анонсировали в Кабмине. Общий бюджет проекта — 1 миллион долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства.

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Кто может принять участие в программе

В правительстве рассказали об условиях участия в конкурсе. Подаваться на грант могут только женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированные и действующие в Украине.

Среди других обязательных условий:

бизнес должен быть в области производства и переработки;

﻿﻿грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях;

предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;

﻿﻿бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать по крайней мере год.

Скриншот: kmu.gov.ua

Также в КМУ опубликовали список документов, которые должны подать претенденты на грантовую программу. Заявки принимают до 31 июля 2024 года.

Скриншот: kmu.gov.ua

Чтобы получить денежные средства, предприниматель должен пройти все этапы отбора.

Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, у украинских предпринимателей также есть возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации Mercy Corps. В ее рамках можно оформить грант размером до 20 тыс. долларов.

Также мы сообщали, что с начала 2024 года украинские предприниматели получили около 12 тысяч кредитов на общую сумму 45,4 миллиарда гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".