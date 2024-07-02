Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Государство предоставит украинским предпринимателям до 15 тыс. долларов гранта — условия программы arrow

Государство предоставит украинским предпринимателям до 15 тыс. долларов гранта — условия программы

2 июля 2024 23:38
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинские предприниматели могут получить грант до 15 тысяч долларов.
Молодая женщина возле компьютера. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинские предприниматели могут получить от государства до 15 000 долларов США на развитие собственного дела. Запуск грантовой программы "Создай" анонсировали в Кабмине. Общий бюджет проекта — 1 миллион долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства.

Читайте также:

Кто может принять участие в программе

В правительстве рассказали об условиях участия в конкурсе. Подаваться на грант могут только женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированные и действующие в Украине.

Среди других обязательных условий:

  • бизнес должен быть в области производства и переработки;
  • ﻿﻿грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях;
  • предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;
  • ﻿﻿бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать по крайней мере год.
Грант для украинских предпринимателей
Скриншот: kmu.gov.ua

Также в КМУ опубликовали список документов, которые должны подать претенденты на грантовую программу. Заявки принимают до 31 июля 2024 года.

Как подать заявку на участие в грантовой программе от Кабмина
Скриншот: kmu.gov.ua

Чтобы получить денежные средства, предприниматель должен пройти все этапы отбора.

Заявка на грант от правительства
Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, у украинских предпринимателей также есть возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации Mercy Corps. В ее рамках можно оформить грант размером до 20 тыс. долларов.

Также мы сообщали, что с начала 2024 года украинские предприниматели получили около 12 тысяч кредитов на общую сумму 45,4 миллиарда гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

инвестиции финансовая помощь правительство гранты предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно