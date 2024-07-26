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Держава продасть готель "Україна" та низку видобувних підприємств — які ціни на аукціоні

26 липня 2024 09:59
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Відновлення великої приватизації в Україні — які об'єкти продає держава
Готель Україна на Майдані Незалежності у Києві. Фото: Agoda
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив про відновлення "великої приватизації" в Україні. Вона охоплює два об'єкти, які раніше перебували у державній власності, а також активи підсанкційних осіб, передані державі за рішенням ВАКС.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

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Які об'єкти виставили на продаж

За словами народного депутата, на продаж виставлені такі об'єкти:

  • Готель "Україна" на Майдані Незалежності, аукціон якого відбудеться 18 вересня зі стартовою вартістю 1,05 мільярда гривень.
  • Найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", аукціон якого запланований на 9 жовтня зі стартовою ціною 3,9 мільярда гривень.

Три додаткові об'єкти на продаж включають активи, що раніше належали підсанкційним особам і були передані державі за рішенням ВАКС:

  • Провідний виробник газобетонних виробів ТОВ "Аерок";
  • Розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ "Демурінський ГЗК";
  • ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", компанія-власник одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва — "Ocean Plaza".

Він зазначив, що приватизація відбуватиметься онлайн на платформі "Прозорро.Продажі", що дозволить учасникам контролювати процес і підвищить довіру до його результатів.

Куди підуть кошти від продажу

За словами Гетманцева, кошти від продажу перших двох об'єктів надійдуть до державного бюджету України, тоді як гроші від продажу решти трьох об'єктів будуть направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

"Моя принципова позиція щодо приватизації залишається незмінною — держава повинна вийти з усіх активів, які не мають стратегічного значення, і зосередитись на вузькому колі тих, що дійсно грають провідну роль для економіки та безпеки України", — додав він.
 
Щодо націоналізованих активів, нардеп підкреслив, що важливо, щоб вони не залишалися надовго в підвішеному стані під управлінням тимчасових команд державних менеджерів (будь то ФДМУ, АРМА чи інші органи). За його словами, необхідно, щоб ці активи якомога швидше знайшли нового постійного власника, який вчасно візьме їх під контроль і запобіжить зменшенню їхньої капіталізації чи руйнуванню.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки очікують на суттєве фінансове надходження до державного бюджету від продажу на електронному аукціоні готелю "Козацький" у Києві. Ціна під час торгів зросла у понад двічі.

Ми також писали, що морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" вкотре готують до приватизації. Процес підготовки вже триває, початок аукціону планують оголосити цього місяця.

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