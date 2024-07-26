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Государство продаст отель "Украина" и ряд добывающих предприятий — какие цены на аукционе

26 июля 2024 09:59
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Возобновление крупной приватизации в Украине — какие объекты продает государство
Отель Украина на Майдане Незалежности в Киеве. Фото: Agoda
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о возобновлении "большой приватизации" в Украине. Она включает два объекта, которые ранее находились в государственной собственности, а также активы подсанкционных лиц, переданные государству по решению ВАКС.

Об этом Гетманцев написал в Telegram.

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Какие объекты выставили на продажу

По словам народного депутата, на продажу выставлены следующие объекты:

  • Отель "Украина" на Майдане Незалежности, аукцион которого состоится 18 сентября со стартовой стоимостью 1,05 миллиарда гривен.
  • Крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания", аукцион которого запланирован на 9 октября со стартовой ценой 3,9 миллиарда гривен.

Три дополнительных объекта на продажу включают активы, ранее принадлежавшие подсанкционным лицам и переданные государству по решению ВАКС:

  • Ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок";
  • Разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК";
  • ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", компания-владелец одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева — "Ocean Plaza".

Он отметил, что приватизация будет проходить онлайн на платформе "Прозорро.Продажи", что позволит участникам контролировать процесс и повысит доверие к его результатам.

Куда пойдут средства от продаж

По словам Гетманцева, средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, тогда как деньги от продажи остальных трех объектов будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

"Моя принципиальная позиция по приватизации остается неизменной — государство должно выйти из всех активов, не имеющих стратегического значения, и сосредоточиться на узком кругу действительно играющих ведущую роль для экономики и безопасности Украины", — добавил он.

Относительно национализированных активов, нардеп подчеркнул, что важно, чтобы они не оставались надолго во взвешенном состоянии под управлением временных команд государственных менеджеров (будь то ФГИУ, АРМА или другие органы). По его словам, необходимо, чтобы эти активы как можно скорее нашли нового постоянного собственника, который вовремя возьмет их под контроль и предотвратит уменьшение их капитализации или разрушения.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве экономики ожидают существенного финансового поступления в государственный бюджет от продажи на электронном аукционе отеля "Козацький" в Киеве. Цена в ходе торгов выросла более чем в два раза.

Мы также писали, что морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в очередной раз готовится к приватизации. Процесс подготовки уже идет, начало аукциона планируют объявить в этом месяце.

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