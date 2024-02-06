Допомога у 100 тис. грн під час війни — хто з українців має право на виплати

Гроші у руках. Фото: Freepik

Деякі українці можуть одержати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень під час воєнного стану в країні. Розраховувати на відповідні виплати можуть тільки кілька категорій громадян.

Про це інформують у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

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Як зазначають у відомстві, претендувати на виплати можуть звільнені з російського полону громадяни, а також родини осіб, яких незаконно позбавила волі Російська Федерація.

Там зауважили, що у січні 2024 року перерахували чергову суму коштів на виплати такої державної допомоги.

"Минулого місяця Мінреінтеграції спрямувало понад 55 мільйонів гривень на виплати державної грошової допомоги особам, які були звільнені з полону, і членам сімей осіб, які наразі перебувають у полоні", — йдеться у повідомленні.

Міністерство перерахує кошти після того, як отримає заяву та низку необхідних документів. Факти позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України встановлює відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

"Зазначимо, що наприкінці січня відбулося перше у 2024 році засідання цієї комісії. Мінреінтеграції продовжує перераховувати кошти на виплати такої державної допомоги колишнім полоненим, а також членам сімей осіб, які перебувають у ворожому полоні", — повідомили у відомстві.

Хто може отримувати кошти за полонених

Як зазначають у Міністерстві, на час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачена одноразова фінансова підтримка у розмірі 100 тис. гривень щорічно. Оформити її можуть члени родин таких осіб.

Після звільнення з полону зазначені особи мають право на таку ж суму одноразової виплати від держави.

Для того, щоб отримати держдопомогу, потрібно звернутися до Мінреінтеграції.

Проте варто зауважити, що виплата членам родин військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби чи дезертирували, не здійснюється.

Що ще варто знати

Нагадаємо, захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі у 10 тис. гривень.

Також ми писали, що у різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.