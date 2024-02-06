Помощь в 100 тыс. грн во время войны — кто из украинцев имеет право на выплаты

Деньги в руках. Фото: Freepik

Некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен во время военного положения в стране. Рассчитывать на соответствующие выплаты могут только несколько категорий граждан.

Об этом информируют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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Как отмечают в ведомстве, претендовать на выплаты могут освобожденные из российского плена граждане, а также семьи лиц, которых незаконно лишила свободы Российская Федерация.

Там отметили, что в январе 2024 года перечислили очередную сумму средств на выплаты такой государственной помощи.

"В прошлом месяце Минреинтеграции направило более 55 миллионов гривен на выплаты государственной денежной помощи лицам, которые были освобождены из плена, и членам семей находящихся в плену лиц", — говорится в сообщении.

Министерство перечисляет средства после получения заявления и ряда необходимых документов. Факты лишения этих граждан свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины устанавливает соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции.

"Отметим, что в конце января состоялось первое в 2024 году заседание этой комиссии. Минреинтеграции продолжает перечислять средства на выплаты такой государственной помощи бывшим пленным, а также членам семей лиц, находящихся во враждебном плену", — сообщили в ведомстве.

Кто может получать средства за пленных

Как отмечают в Министерстве, на время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена единовременная финансовая поддержка в размере 100 тыс. гривен ежегодно. Оформить ее могут члены семей.

После освобождения из плена эти лица имеют право на такую же сумму единовременной выплаты от государства.

Для того, чтобы получить госпомощь, нужно обратиться в Минреинтеграции.

Однако следует заметить, что выплата членам семей военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части, места службы или дезертировавших, не производится.

Что еще стоит знать

Напомним, защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. гривен.

Также мы писали, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.