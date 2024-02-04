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Виплати військовим на реабілітацію — в одному місті України можна отримати 10 тис. гривень

4 лютого 2024 17:11
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Ірина Шпак
редактор
Гроші на реабілітацію військових — де можна отримати 10 тис гривень
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі у 10 тис гривень. 

Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

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Детальніше про виплати на реабілітацію військовим 

В Івано-Франківську військові можуть отримати допомогу на реабілітацію та відновлення. Йдеться про одноразову виплату в сумі 10 тисяч гривень для військовослужбовців, які зареєстровані на території громади не пізніше 31 грудня 2023 року. 

Допомога також надається захисникам, які призначені на посади у військовій частині, розміщеній на території Івано-Франківської громади. Вони можуть бути зареєстровані в населених пунктах Івано-Франківської громади у 2024 році та мають підтвердити це витягом про реєстрацію місця проживання.

"Кошти можуть отримати захисники, які перебували на фронті. Вони повинні мати прописку у Франківській громаді, або довідку ВПО. Також допомога надається Захисникам, які призначені на посади у військовій частині, розміщеній на території Івано-Франківської громади. Для цього має бути наказ про призначення", — йдеться в повідомленні.

Подати заяву можна в будь-якому місцевому ЦНАПі. Із собою необхідно мати:

  • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копії довідки МСЕК і посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • копію посвідчення учасника бойових дій;
  • копію документа про безпосередню участь у бойових діях або копію довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України тощо;
  • витяг із реєстру про реєстрацію місця проживання на території Івано-Франківської громади або довідку ВПО;
  • витяг із наказу про призначення на посаду у військовій частині, яка розміщена на території громади;
  • консультативний висновок лікуючого або сімейного лікаря про потребу в реабілітаційному лікуванні, виданий не пізніше ніж за 90 днів до подання заяви;
  • або направлення на психологічну реабілітацію, видане КЗ "Дім воїна" за формою, затвердженою департаментом соціальної політики міськради;
  • реквізити рахунку військовика у банку.
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Правила для отримання грошової допомоги військовим на реабілітацію. Джерело: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.

Ми також повідомляли про те, що мешканці трьох регіонів України можуть розраховувати на грошову допомогу до 33 тисячі гривень. Заявки на виплати приймає представництво "Естонської ради у справах біженців" в Україні. Використовувати кошти можна буде на відновлення чи створення нових джерел прибутку.

виплати
здоров'я
гроші
Івано-Франківськ
військові
ВПО
реабілітація

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