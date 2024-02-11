Prozorro Market став новим стандартом для закупівель продуктів — Кабмін ухвалив рішення

Чоловік за ноутбуком. Фото: Детектор Медіа

Кабінет Міністрів України зобов'язав установи освіти, охорони здоров'я та інших держзамовників купувати деякі продукти через Prozorro Market. Такі правила стосуються закупівель, вартість яких перевищує 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Які продукти потрібно купувати через Prozorro Market

Каталог Prozorro Market є частиною реформ в галузі публічних закупівель і дозволяє здійснювати закупівлі за спрощеною процедурою, значно скорочуючи час проведення тендерів та дозволяє замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів всього за 9 днів. До каталогу входять такі продукти, як м’ясо, заморожена риба, яйця, молоко, молочні продукти, сирні вироби, цукор, макарони, борошно, крупи, овочі та фрукти.

Уряд також заборонив закупівлі у фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та Ірану, а також у компаній, де кінцеві бенефіціари або власники понад 10% акцій є громадянами цих країн.

"Prozorro Market не лише є швидким, зручним, безпечним, з мінімальними затратами ресурсів замовника способом закупівлі, а й таким, де економія втричі перевищує показники відкритих торгів", — пояснив директор ДУ "Професійні закупівлі" який адмініструє "Prozorro Market" Євген Якубовський.

Він додав, що протягом 2023 року кожна третя закупівля у відбулася з використанням Prozorro Market, а загальна сума закупівель продуктів харчування у електронному каталозі вже перевищує 2 мільярди гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні упродовж січня 2024 року публічні замовники оголосили у Prozorro закупівель на 58,14 млрд грн. За результатами торгів за цей період уклали договорів на 62 млрд гривень.

Ми також повідомляли про те, Україна буде купувати дрони через систему публічних закупівель Prozorro. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, така постанова Уряду є "революційною".