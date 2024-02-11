Prozorro Market стал новым стандартом для закупок продуктов — Кабмин принял решение

Человек за ноутбуком. Фото: Детектор Медиа

Кабинет Министров Украины обязал учреждения образования, здравоохранения и других госзаказчиков покупать некоторые продукты через Prozorro Market. Такие правила касаются закупок, стоимость которых превышает 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Какие продукты нужно покупать через Prozorro Market

Каталог Prozorro Market является частью реформ в области публичных закупок и позволяет осуществлять закупки по упрощенной процедуре, значительно сокращая время проведения тендеров и позволяет заказчикам проводить конкурентные закупки типовых товаров всего за 9 дней. В каталог входят такие продукты, как мясо, замороженная рыба, яйца, молоко, молочные продукты, творожные изделия, сахар, макароны, мука, крупы, овощи и фрукты.

Правительство также запретило закупки у физических и юридических лиц из России, Беларуси и Ирана, а также у компаний, где конечные бенефициары или владельцы более 10% акций являются гражданами этих стран.

"Prozorro Market не только является быстрым, удобным, безопасным, с минимальными затратами ресурсов заказчика способом закупки, но и таким, где экономия втрое превышает показатели открытых торгов" , — пояснил директор ГУ "Профессиональные закупки", который администрирует "Prozorro Market" Евгений Якубовский.

Он добавил, что в течение 2023 года каждая третья закупка состоялась с использованием Prozorro Market, а общая сумма закупок продуктов питания в электронном каталоге уже превышает 2 миллиарда гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине за январь 2024 года публичные заказчики объявили у Prozorro закупок на 58,14 млрд грн. По результатам торгов за этот период заключили договоры на 62 млрд гривен.

Мы также сообщали о том, что Украина будет покупать дроны через систему публичных закупок Prozorro. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такое постановление Правительства является "революционным".