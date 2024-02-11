Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Государственные учреждения должны покупать продукты через Prozorro Market — решение Кабмина arrow

Государственные учреждения должны покупать продукты через Prozorro Market — решение Кабмина

11 февраля 2024 18:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Prozorro Market стал новым стандартом для закупок продуктов — Кабмин принял решение
Человек за ноутбуком. Фото: Детектор Медиа
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины обязал учреждения образования, здравоохранения и других госзаказчиков покупать некоторые продукты через Prozorro Market. Такие правила касаются закупок, стоимость которых превышает 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Какие продукты нужно покупать через Prozorro Market

Каталог Prozorro Market является частью реформ в области публичных закупок и позволяет осуществлять закупки по упрощенной процедуре, значительно сокращая время проведения тендеров и позволяет заказчикам проводить конкурентные закупки типовых товаров всего за 9 дней. В каталог входят такие продукты, как мясо, замороженная рыба, яйца, молоко, молочные продукты, творожные изделия, сахар, макароны, мука, крупы, овощи и фрукты.

Правительство также запретило закупки у физических и юридических лиц из России, Беларуси и Ирана, а также у компаний, где конечные бенефициары или владельцы более 10% акций являются гражданами этих стран.

"Prozorro Market не только является быстрым, удобным, безопасным, с минимальными затратами ресурсов заказчика способом закупки, но и таким, где экономия втрое превышает показатели открытых торгов" , — пояснил директор ГУ "Профессиональные закупки", который администрирует "Prozorro Market" Евгений Якубовский.

Он добавил, что в течение 2023 года каждая третья закупка состоялась с использованием Prozorro Market, а общая сумма закупок продуктов питания в электронном каталоге уже превышает 2 миллиарда гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине за январь 2024 года публичные заказчики объявили у Prozorro закупок на 58,14 млрд грн. По результатам торгов за этот период заключили договоры на 62 млрд гривен.

Мы также сообщали о том, что Украина будет покупать дроны через систему публичных закупок Prozorro. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такое постановление Правительства является "революционным".

Кабинет министров
Минэкономики
питание
продукты
деньги
ProZorro

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме