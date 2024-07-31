Які були доходи та видатки держбюджету за січень-червень 2024

Держбюджет перевиконав план доходів за перше півріччя 2024
Доходи загального фонду державного бюджету України за перше півріччя 2024 року склали 913,4 млрд грн. Це перевищує план на 18,8%.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев у Telegram з посиланням на дані Рахункової палати.
Детальніше про доходи та видатки держбюджету за січень-червень 2024
За перші шість місяців 2024-го доходи загального фонду держбюджету склали 913,4 млрд грн. План доходів перевиконано на 18,8%, зокрема:
- план доходів по податку на прибуток перевиконано на 48%;
- імпортному ПДВ — на 6%;
- внутрішньому ПДВ — на 0,6%.
Протягом першого півріччя 2024 року виконання плану доходів Державною податковою службою склало 111,2% (+53,3 млрд грн), а Державною митною службою — 107,3% (+19,1 млрд грн).
Видатки загального фонду державного бюджету склали 1,5 трлн грн, що становить 89% від запланованого, причому 8,6% з цієї суми пішло на обслуговування державного боргу.
Трьома найбільшими розпорядниками за обсягом видатків були:
- Міноборони — 669,8 млрд грн (43,3% всіх видатків);
- Мінсоцполітики — 221,4 млрд грн (14,3%);
- МВС — 182 млрд грн (11,8%).
Структура видатків держбюджету складається з:
- 55% — видатки Міноборони і МВС (проте видатки всього сектору безпеки і оборони більші);
- 78% — видатки Міноборони, Мінсоцполітики, МВС і обслуговування держборгу.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінюють додаткову фінансову потребу від міжнародних партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів. Кошти необхідні на воєнний 2025 рік.
Ми також писали, що народна депутатка і голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.
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