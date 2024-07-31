Які були доходи та видатки держбюджету за січень-червень 2024

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Доходи загального фонду державного бюджету України за перше півріччя 2024 року склали 913,4 млрд грн. Це перевищує план на 18,8%.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев у Telegram з посиланням на дані Рахункової палати.

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За перші шість місяців 2024-го доходи загального фонду держбюджету склали 913,4 млрд грн. План доходів перевиконано на 18,8%, зокрема:

план доходів по податку на прибуток перевиконано на 48%;

імпортному ПДВ — на 6%;

внутрішньому ПДВ — на 0,6%.

Протягом першого півріччя 2024 року виконання плану доходів Державною податковою службою склало 111,2% (+53,3 млрд грн), а Державною митною службою — 107,3% (+19,1 млрд грн).

Доходи та видатки держбюджету-2024. Джерело: Рахункова палата

Видатки загального фонду державного бюджету склали 1,5 трлн грн, що становить 89% від запланованого, причому 8,6% з цієї суми пішло на обслуговування державного боргу.

Трьома найбільшими розпорядниками за обсягом видатків були:

Міноборони — 669,8 млрд грн (43,3% всіх видатків);

Мінсоцполітики — 221,4 млрд грн (14,3%);

МВС — 182 млрд грн (11,8%).

Структура видатків держбюджету складається з:

55% — видатки Міноборони і МВС (проте видатки всього сектору безпеки і оборони більші);

78% — видатки Міноборони, Мінсоцполітики, МВС і обслуговування держборгу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінюють додаткову фінансову потребу від міжнародних партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів. Кошти необхідні на воєнний 2025 рік.

Ми також писали, що народна депутатка і голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.