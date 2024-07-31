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Госбюджет перевыполнил план доходов за первое полугодие 2024 года

31 июля 2024 11:07
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие были доходы и расходы госбюджета за январь-июнь 2024 года
Украинские гривны. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины за первое полугодие 2024 составили 913,4 млрд грн. Это превышает план на 18,8%.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в Telegram со ссылкой на данные Счетной палаты.

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Детальнее о доходах и расходах госбюджета за январь-июнь 2024

За первые шесть месяцев 2024 года доходы общего фонда госбюджета составили 913,4 млрд грн. План доходов перевыполнен на 18,8%, в том числе:

  • план доходов по налогу на прибыль перевыполнен на 48%;
  • импортному НДС — на 6%;
  • внутреннему НДС — на 0,6%.

За первое полугодие 2024 года выполнение плана доходов Государственной налоговой службой составило 111,2% (+53,3 млрд грн), а Государственной таможенной службой — 107,3% (+19,1 млрд грн).

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Доходы и расходы госбюджета-2024. Источник: Счетная палата

Расходы общего фонда государственного бюджета составили 1,5 трлн грн, что составляет 89% от запланированного, причем 8,6% из этой суммы пошло на обслуживание государственного долга.

Тремя крупнейшими распорядителями по объему расходов были:

  • Минобороны — 669,8 млрд грн (43,3% всех расходов);
  • Минсоцполитики — 221,4 млрд грн (14,3%);
  • МВД — 182 млрд грн (11,8%).

Структура расходов госбюджета состоит из:

  • 55% — расходы Минобороны и МВД (однако расходы всего сектора безопасности и обороны больше);
  • 78% — расходы Минобороны, Минсоцполитики, МВД и обслуживания госдолга.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд (МВФ) оценивают дополнительную финансовую потребность от международных партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Средства необходимы на военный 2025 год.

Мы также писали, что народный депутат и председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа заявила, что закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять до сентября. В противном случае нельзя будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.

госбюджет Счетная палата Даниил Гетманцев экономика финансы бюджет

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