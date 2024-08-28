Держборг України зріс на понад 3 млрд доларів

Американська валюта. Фото: Bloomberg

Станом на 31 липня 2024 року загальний державний та гарантований державою борг України склав 6 трлн 374 млрд гривень або 155,36 млрд доларів. Протягом липня 2024 року борг України зріс на 206,16 млрд гривень у гривневому еквіваленті та на 3,20 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Про це йдеться на порталі Міністерства фінансів України.

Читайте також:

Детальніше про зростання держборгу

Згідно з даними Мінфіну, зростання державного боргу в Україні в основному пов'язане з отриманням довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Значну частину боргу складають кредити, надані міжнародними фінансовими установами та урядами інших країн.

Зокрема, з початку 2024 року, станом на 30 червня, середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України зменшилася з 6,24% до 5,6%.

У липні на валютні рахунки уряду надійшло 2,483 млрд доларів. З цієї суми 2,197 млрд доларів було отримано від Міжнародного валютного фонду, а 286 млн доларів — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

На обслуговування боргу в іноземній валюті було витрачено 185 млн доларів. Середній курс гривні до долара зріс на 1,3% за місяць і склав 40,99 грн/долар.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці серпня Україна призупинила обслуговування зобов'язань за кредитами, єврооблігаціями та ВВП-варрантами перед найбільшими міжнародними кредиторами. Відповідну постанову №977, ухвалену Кабінетом міністрів, опублікували на урядовому порталі.

Ми також писали, що міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня C до RD, що вказує на обмежений дефолт. Оцінка буде переглянута у бік підвищення після того, як буде завершено процес реструктуризації боргу на суму 20 мільярдів доларів.