Госдолг Украины вырос более чем на 3 млрд долларов

Американская валюта. Фото: Bloomberg

По состоянию на 31 июля 2024 г. общий государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов. В июле 2024 года долг Украины вырос на 206,16 млрд гривен в гривневом эквиваленте и на 3,20 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Об этом говорится на портале Министерства финансов Украины.

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Детальнее о росте госдолга

Согласно данным Минфина, рост госдолга в Украине в основном связан с получением долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Значительную часть долга составляют кредиты, предоставленные международными финансовыми учреждениями и правительствами других стран.

В частности, с начала 2024 года по состоянию на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась с 6,24% до 5,6%.

В июле на валютные счета правительства поступило 2,483 млрд долларов. Из этой суммы 2,197 млрд долларов было получено от Международного валютного фонда, а 286 млн долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На обслуживание долга в иностранной валюте было потрачено 185 млн долларов. Средний курс гривны по отношению к доллару вырос на 1,3% за месяц и составил 40,99 грн/доллар.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце августа Украина приостановила обслуживание обязательств по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам перед крупнейшими международными кредиторами. Соответствующее постановление №977, принятое Кабинетом министров, опубликовано на правительственном портале.

Мы также писали, что международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня C до RD, что указывает на ограниченный дефолт. Оценка будет пересмотрена в сторону повышения после завершения процесса реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов.