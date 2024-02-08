Допомога військовим — у 2024 році зріс розмір компенсації за житло

Для військових підвищили компенсації за житло — які суми у 2024 році
У 2024 році підвищились розміри різноманітної матеріальної підтримки українських військовослужбовців. Зокрема, зросли суми грошової компенсації за винайм житла.
Про це інформує профільне видання АрміяInform.
Компенсації на житло для військових у 2024-му
Як зазначається, розмір компенсації переглядається щорічно, проте минулого року відповідних змін не було.
Цьогоріч військовослужбовцям за винайм житла платитимуть більше. У різних містах суми відрізняються:
- для Києва — 4,56 тис. гривень на місяць (на 760 гривень більше проти 2023 року);
- для обласних центрів — 3,42 тис. гривень (на 570 гривень більше);
- для інших населених пунктів — 2,28 тис. гривень (на 380 гривень більше).
Водночас, для військових, які мають троє і більше членів родини, суми компенсації зростають у півтора раза.
Хто може отримати компенсації
На грошові виплати для оплати житла мають право:
- офіцери;
- рядові;
- сержанти.
Гроші надають тим, хто служить за контрактом, за місцем проходження військової служби на основі наказу командира військової частини.
Компенсація не передбачена для мобілізованих військових.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українських військовослужбовців звільнили від сплати військового збору зі свого грошового забезпечення. Відповідні зміни влада ухвалила на початку 2024 року.
Також ми писали, що у різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.
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