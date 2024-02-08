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Для військових підвищили компенсації за житло — які суми у 2024 році

8 лютого 2024 08:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога військовим — у 2024 році зріс розмір компенсації за житло
Гроші у руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році підвищились розміри різноманітної матеріальної підтримки українських військовослужбовців. Зокрема, зросли суми грошової компенсації за винайм житла.

Про це інформує профільне видання АрміяInform.

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Як зазначається, розмір компенсації переглядається щорічно, проте минулого року відповідних змін не було.

Цьогоріч військовослужбовцям за винайм житла платитимуть більше. У різних містах суми відрізняються:

  • для Києва — 4,56 тис. гривень на місяць (на 760 гривень більше проти 2023 року);
  • для обласних центрів — 3,42 тис. гривень (на 570 гривень більше);
  • для інших населених пунктів — 2,28 тис. гривень (на 380 гривень більше).

Водночас, для військових, які мають троє і більше членів родини, суми компенсації зростають у півтора раза.

Хто може отримати компенсації

На грошові виплати для оплати житла мають право:

  • офіцери;
  • рядові;
  • сержанти.

Гроші надають тим, хто служить за контрактом, за місцем проходження військової служби на основі наказу командира військової частини.

Компенсація не передбачена для мобілізованих військових.

 

фінансова допомога
Джерело: Armyinform

Що ще варто знати

Нагадаємо, українських військовослужбовців звільнили від сплати військового збору зі свого грошового забезпечення. Відповідні зміни влада ухвалила на початку 2024 року.

Також ми писали, що у різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.

ЗСУ
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