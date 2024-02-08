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Для военных повысили компенсации за жилье — какие суммы в 2024 году

8 февраля 2024 08:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь военным — в 2024 году вырос размер компенсации за жилье
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году повысились размеры разнообразной материальной поддержки украинских военнослужащих. В частности, выросли суммы денежной компенсации по найму жилья.

Об этом информирует профильное издание АрмияInform.

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Как отмечается, размер компенсации пересматривается ежегодно, однако в прошлом году соответствующих изменений не последовало.

В этом году военнослужащим по найму жилья будут платить больше. В разных городах суммы отличаются:

  • для Киева — 4,56 тыс. гривен в месяц (на 760 гривен больше против 2023 года);
  • для областных центров — 3,42 тыс. гривен (на 570 гривен больше);
  • для других населенных пунктов — 2,28 тыс. гривен (на 380 гривен больше).

В то же время для военных, имеющих трое и более членов семьи, суммы компенсации вырастут в полтора раза.

Кто может получить компенсацию

На денежные выплаты для оплаты жилья имеют право:

  • офицеры;
  • рядовые;
  • сержанты.

Деньги предоставляются тем, кто служит по контракту, по месту прохождения военной службы на основе приказа командира воинской части.

Компенсация не предусмотрена для мобилизованных военных.

 

финансовая помощь
Источник: Armyinform

Что еще стоит знать

Напомним, украинских военнослужащих освободили от уплаты военного сбора со своего денежного обеспечения. Соответствующие изменения власти приняли в начале 2024 года.

Также мы писали, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.

ВСУ
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