Помощь военным — в 2024 году вырос размер компенсации за жилье

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В 2024 году повысились размеры разнообразной материальной поддержки украинских военнослужащих. В частности, выросли суммы денежной компенсации по найму жилья.

Об этом информирует профильное издание АрмияInform.

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Как отмечается, размер компенсации пересматривается ежегодно, однако в прошлом году соответствующих изменений не последовало.

В этом году военнослужащим по найму жилья будут платить больше. В разных городах суммы отличаются:

для Киева — 4,56 тыс. гривен в месяц (на 760 гривен больше против 2023 года);

для областных центров — 3,42 тыс. гривен (на 570 гривен больше);

для других населенных пунктов — 2,28 тыс. гривен (на 380 гривен больше).

В то же время для военных, имеющих трое и более членов семьи, суммы компенсации вырастут в полтора раза.

Кто может получить компенсацию

На денежные выплаты для оплаты жилья имеют право:

офицеры;

рядовые;

сержанты.

Деньги предоставляются тем, кто служит по контракту, по месту прохождения военной службы на основе приказа командира воинской части.

Компенсация не предусмотрена для мобилизованных военных.

Источник: Armyinform

Что еще стоит знать

Напомним, украинских военнослужащих освободили от уплаты военного сбора со своего денежного обеспечения. Соответствующие изменения власти приняли в начале 2024 года.

Также мы писали, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.