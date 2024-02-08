Помощь военным — в 2024 году вырос размер компенсации за жилье

Для военных повысили компенсации за жилье — какие суммы в 2024 году
В 2024 году повысились размеры разнообразной материальной поддержки украинских военнослужащих. В частности, выросли суммы денежной компенсации по найму жилья.
Об этом информирует профильное издание АрмияInform.
Компенсации на жилье для военных в 2024-м
Как отмечается, размер компенсации пересматривается ежегодно, однако в прошлом году соответствующих изменений не последовало.
В этом году военнослужащим по найму жилья будут платить больше. В разных городах суммы отличаются:
- для Киева — 4,56 тыс. гривен в месяц (на 760 гривен больше против 2023 года);
- для областных центров — 3,42 тыс. гривен (на 570 гривен больше);
- для других населенных пунктов — 2,28 тыс. гривен (на 380 гривен больше).
В то же время для военных, имеющих трое и более членов семьи, суммы компенсации вырастут в полтора раза.
Кто может получить компенсацию
На денежные выплаты для оплаты жилья имеют право:
- офицеры;
- рядовые;
- сержанты.
Деньги предоставляются тем, кто служит по контракту, по месту прохождения военной службы на основе приказа командира воинской части.
Компенсация не предусмотрена для мобилизованных военных.
Что еще стоит знать
Напомним, украинских военнослужащих освободили от уплаты военного сбора со своего денежного обеспечения. Соответствующие изменения власти приняли в начале 2024 года.
Также мы писали, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.
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