Зарплати в армії — кому дозволили не платити військовий збір

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Українських військовослужбовців звільнили від сплати військового збору зі свого грошового забезпечення. Відповідні зміни влада ухвалила на початку 2024 року.

Про деталі такого рішення розповіла юристка громадської організації "Юридична сотня" Ольга Марко.

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Довгий час військові не могли скористатися відповідною пільгою, адже в ухваленій урядом постанові від 30 грудня 2015 р. № 1161 згадувалося тільки АТО та ООС і не йшлося про участь у протидії російській агресії поза територією Донецької та Луганської областей.

Проте ситуація змінилась 16 січня 2024 року, коли уряд вніс зміни до постанови.

"Тепер пільги з оподаткування військовим збором також будуть надаватися особам, які беруть безпосередню участь у бойових діях та у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора", — пояснила експерт.

Таку пільгу отримають:

особи рядового і начальницького складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, особи начальницького складу управління спецоперацій Антикорупційного бюро та поліцейські;

особи рядового і начальницького складу територіальних/міжрегіональних воєнізованих формувань Держкримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем ЗСУ у склад оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ;

військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, Державної спецслужби транспорту.

Як отримати пільги військовому

Застосування пільги з оподаткування військовим збором відбувається на основі:

витягу з наказів/копій наказів командирів/начальників про виплату додаткової винагороди;

у разі позбавлення винагороди — витягу з наказів/копій наказів командирів про позбавлення додаткової винагороди, де вказано період участі в заходах, за який особу позбавлено додаткової винагороди.

Відповідні копії наказів потрібно подавати командирам військових частин у бухгалтерську службу для розрахунків.

Зміни, ухвалені урядом у січні 2024 року, застосовуються з 1 червня минулого року. Тобто норми торкнуться осіб, які підпадають під встановлені критерії з 1 червня, а не коли була ухвалена постанова.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть одержати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень, на яку зможуть претендувати звільнені з російського полону громадяни, а також родини осіб, яких незаконно позбавила волі Російська Федерація.

Також ми писали, що у різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.