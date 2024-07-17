Бізнес під час війни — рейтинг великих магазинів за доходами

Продуктовий відділ магазину. Фото: Novus

У 2023 році найбільші компанії Індексу роздрібної торгівлі Опендатаботу наростили сукупний дохід у 457,3 млрд грн. Показник зріс майже на чверть проти 2022 року.

Такі дані наводять аналітики Опендатабот.

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Як зазначається, загальний дохід найбільших компаній з Індексу роздрібної торгівлі Опендатабот зріс на 23% проти попереднього року, коли становив 370,5 млрд грн.

Лідирує у рейтингу компаній з роздрібної торгівлі за доходом — АТБ. Дохід компанії оцінюється у 181,09 млрд грн. Сума зросла на 22% проти 2022 року.

Сільпо-Фуд та Фора із складу Фоззі Груп також торік отримали більший дохід. Сільпо наростив дохід у 1,2 раза більше, а Фора — у 1,5 раза. Сукупний дохід групи становить 114,2 млрд грн.

Водночас компанія Комфі трейд вирізнялась найбільш значним приростом доходу у десятці лідерів. Вона наростила дохід у 1,7 раза, до 27,63 млрд грн.

Суттєвий приріст чистого прибутку отримала компанія РУШ (супермаркети під назвою "Єва"). Прибуток становив 2,2 млрд грн. Це удвічі більше проти 2023 року.

Частки доходів магазинів. Джерело: Опендатабот

В Індекс також увійшли:

Метро Кеш енд Кері Україна — дохід зріс на 27%, до 25,5 млрд грн;

Розетка — розмір доходу збільшився на 38%, до 25,4 млрд грн;

Фудком (Рітейл Груп) — дохід підвищився на 27%, до 17,16 млрд грн.

Рейтинг магазинів. Джерело: Опендатабот

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