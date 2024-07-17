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Дохід зріс на чверть — Топ-10 компаній-лідерів роздрібної торгівлі

17 липня 2024 10:44
Ксенія Симонова - Редактор
Бізнес під час війни — рейтинг великих магазинів за доходами
Продуктовий відділ магазину. Фото: Novus
Ксенія Симонова - Редактор

У 2023 році найбільші компанії Індексу роздрібної торгівлі Опендатаботу наростили сукупний дохід у 457,3 млрд грн. Показник зріс майже на чверть проти 2022 року.

Такі дані наводять аналітики Опендатабот.

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Як зазначається, загальний дохід найбільших компаній з Індексу роздрібної торгівлі Опендатабот зріс на 23% проти попереднього року, коли становив 370,5 млрд грн.

Лідирує у рейтингу компаній з роздрібної торгівлі за доходом — АТБ. Дохід компанії оцінюється у 181,09 млрд грн. Сума зросла на 22% проти 2022 року.

Сільпо-Фуд та Фора із складу Фоззі Груп також торік отримали більший дохід. Сільпо наростив дохід у 1,2 раза більше, а Фора — у 1,5 раза. Сукупний дохід групи становить 114,2 млрд грн.

Водночас компанія Комфі трейд вирізнялась найбільш значним приростом доходу у десятці лідерів. Вона наростила дохід у 1,7 раза, до 27,63 млрд грн.

Суттєвий приріст чистого прибутку отримала компанія РУШ (супермаркети під назвою "Єва"). Прибуток становив 2,2 млрд грн. Це удвічі більше проти 2023 року.

 

магазини, дохід АТБ, Сільпо
Частки доходів магазинів. Джерело: Опендатабот

В Індекс також увійшли:

  • Метро Кеш енд Кері Україна — дохід зріс на 27%, до 25,5 млрд грн;
  • Розетка — розмір доходу збільшився на 38%, до 25,4 млрд грн;
  • Фудком (Рітейл Груп) — дохід підвищився на 27%, до 17,16 млрд грн.

 

магазини, дохід АТБ, Сільпо
Рейтинг магазинів. Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Ощадбанк запровадив нову послугу для своїх преміум-клієнтів. Йдеться про сервіс "Інвестиційні дослідження", що надасть детальний аналіз можливостей для підвищення ефективності інвестиційних рішень.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року.

гроші магазини бізнес доходи фінанси продаж

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