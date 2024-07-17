Бизнес во время войны — рейтинг больших магазинов по доходам

Продуктовый отдел магазина. Фото: Novus

В 2023 году крупнейшие компании Индекса розничной торговли Опендатабота нарастили совокупный доход в 457,3 млрд грн. Показатель вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом.

Такие данные приводят аналитики Опендатабот.

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Как отмечается, общий доход крупнейших компаний из Индекса розничной торговли Опендатабот вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, когда составил 370,5 млрд грн.

Лидирует в рейтинге компаний по розничной торговле по доходу — АТБ. Доход компании оценивается в 181,09 млрд грн. Сумма выросла на 22% по сравнению с 2022 годом.

Сильпо-Фуд и Фора из состава Фоззи Групп также получили в прошлом году больший доход. Сильпо нарастил доход в 1,2 раза больше, а Фора — в 1,5 раза. Совокупный доход группы составляет 114,2 млрд грн.

В то же время, компания Комфи трейд отличалась наиболее значительным приростом дохода в десятке лидеров. Она нарастила доход в 1,7 раза, до 27,63 млрд грн.

Существенный прирост чистой прибыли получила компания РУШ (супермаркеты под названием "Ева"). Прибыль составила 2,2 млрд грн. Это вдвое больше по сравнению с 2023 годом.

Доли доходов магазинов. Источник: Опендатабот

В индекс также вошли:

Метро Кэш энд Керри Украина — доход вырос на 27%, до 25,5 млрд грн;

Розетка — размер дохода увеличился на 38%, до 25,4 млрд грн;

Фудком (Ритейл Групп) — доход повысился на 27%, до 17,16 млрд грн.

Рейтинг магазинов. Источник: Опендатабот

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