Курс валют на 27 лютого — у банках зросли ціни на долар і євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінансових установах та обмінних пунктах на початку нового тижня продовжує активно зростати. У Національному банку України (НБУ) також було затверджено офіційний курс на трохи вищому рівні.

Такі дані оприлюднено на сайті регулятора та моніторингових порталах.

Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, на вівторок, 27 лютого, затверджені наступні офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,33 грн;

євро — 41,59 грн;

злотий — 9,65 грн.

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, на готівковому ринку валюта продовжує дорожчати. Долар купують за 38,59 грн (+0,10), продають — за 38,70 грн (+0,11). Євро коштує у купівлі — 41,95 грн, у продажу — 42,13 грн.

ПриватБанк дещо змінив курс долара — у купівлі валюта США становить 38,50 грн, у продажу — 38,65 грн. Райффайзенбанк також змінив курс, долар коштує у купівлі 38,00 грн, у продажу — 38,54 грн. Державний Ощадбанк не змінюва курс у купівлі до 38,15 грн, у продажу також без змін — 38,70 грн.

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, вартість валюти в обмінних пунктах за останні кілька днів дещо змінилася. Долар купують за 38,59 грн (+0,01), продають — за 38,70 грн (-0,00). Євро — за 41,93 грн (-0,01), продають — 42,15 грн (+0,00).

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Нагадаємо, що начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прокоментував можливий ажіотаж на ринку валют. Він також розповів про те, де в Україні найвигідніше обмінювати валюту.

Ми також писали про те, що в Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті.