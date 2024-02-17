Де вигідніше купувати долари — пояснення експерта

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прокоментував можливий ажіотаж на ринку валют. Він також розповів про те, де в Україні найвигідніше обмінювати валюту.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі "24 Каналу".

Де вигідніше купувати долари та що буде з курсом

Експерт підкреслив, що наразі не треба квапитися і запасатися валютою. За його словами, жодних економічних підстав для стрімкої та неконтрольованої зміни курсів немає.

"Проте скажу, що в будь-якій незрозумілій ситуації (із зародками ажіотажу) в обмінних курсах курс продажу валюти майже у 2 рази перевищує курс продажу в комбанках. Відповідно різниця між курсами покупки та продажу в обмінниках зростає до 1 гривні й навіть більше", — додав Лєсовий.

Банкір також додав, якщо у людини є реальна, а не "ажіотажна" причина для придбання валюти, то краще це робити в комерційних банках, в яких курс купівлі-продажу є досить збалансованим і без надмірного спреду.

Експерт вважає, що курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться, при цьому такі зміни будуть несуттєвими: 30 – 50 копійок на готівковому ринку.

Курсоутворення на готівковому ринку залежатиме головним чином від показників міжбанку з додаванням комісії. Таким чином курсові коридори можуть бути на такому рівні:

На готівковому ринку – 37,80 – 39 гривень за долар.

На міжбанку – 37,75 – 38,75 гривні за долар.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що станом на 17 лютого курс долара у банках та обмінниках знову нестабільний — після раптового зниження почав активно зростати у ціні. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс також подорожчав.

Ми також повідомляли, що в Україні до кінця 2024 року запустять експериментальний проєкт із використання цифрової гривні (е-гривні). Взяти участь у пілотному проєкті зможуть всі охочі.