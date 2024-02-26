Курс валют на 27 февраля — в банках выросли цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских финансовых учреждениях и обменных пунктах в начале новой недели продолжает расти. В Национальном банке Украины (НБУ) также был утвержден официальный курс на более высоком уровне.

Такие данные опубликованы на сайте регулятора и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, на вторник, 27 февраля, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,33 грн;

евро — 41,59 грн;

злотый — 9,65 грн.

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на наличном рынке валюта продолжает дорожать. Доллар покупают за 38,59 грн (+0,10), продают — за 38,70 грн (+0,11). Евро стоит в покупке — 41,95 грн, в продаже — 42,13 грн.

ПриватБанк несколько изменил курс доллара – в покупке валюта США составляет 38,50 грн, в продаже — 38,65 грн. Райффайзенбанк также изменил курс, доллар стоит в покупке 38,00 грн, в продаже — 38,54 грн. Государственный Сбербанк не меняет курс по покупке до 38,15 грн, в продаже также без изменений — 38,70 грн.

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, стоимость валюты в обменных пунктах за последние несколько дней несколько изменилась. Доллар покупают за 38,59 грн (+0,01), продают — за 38,70 грн (-0,00). Евро — за 41,93 грн (-0,01), продают — 42,15 грн (+0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, что начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют. Он также рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать валюту.

Мы также писали о том, что в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.