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Долар та євро різко подешевшали — курс на завтра

5 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 6 лютого — в Україні банки та обмінники різко опустили ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курси долара та євро на українському валютному ринку знизилися. Національний банк також встановив на вівторок, 6 лютого, офіційний курс на кілька копійок дешевший.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

Як зазначають у Національному банку, офіційні курси іноземних валют затверджено на такому рівні:

  • долар — 37,55 грн (-0,05);
  • євро — 40,37 грн (-0,30);
  • злотий — 9,32 грн (-0,05).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку долар дещо знизився під час купівлі — до 37,48 гривні (-0,08), у продажу — до 38,04 грн (-0,08). Євровалюта опустилась у ціні ще більше: у купівлі коштує 40,60 грн (-0,22), у продажу — 41,46 грн (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 6 лютого
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчать дані сайту Minfin, в обмінниках валюта продовжує дешевшати. Долар зараз купують за 37,95 грн (-0,03), а продають — за 38,05 грн (-0,05). Євро становить у купівлі 41,12 грн (-0,23), у продажу — 41,35 грн (-0,21).

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Нагадаємо, Національний банк продовжив послаблювати підтримку гривні. Минулого тижня знову суттєво скоротив продаж іноземної валюти із золотовалютних резервів на міжбанківському ринку.

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