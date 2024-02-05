Курс валют на 6 лютого — в Україні банки та обмінники різко опустили ціни

Долар та євро різко подешевшали — курс на завтра
Курси долара та євро на українському валютному ринку знизилися. Національний банк також встановив на вівторок, 6 лютого, офіційний курс на кілька копійок дешевший.
Про це свідчать дані Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Як зазначають у Національному банку, офіційні курси іноземних валют затверджено на такому рівні:
- долар — 37,55 грн (-0,05);
- євро — 40,37 грн (-0,30);
- злотий — 9,32 грн (-0,05).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку долар дещо знизився під час купівлі — до 37,48 гривні (-0,08), у продажу — до 38,04 грн (-0,08). Євровалюта опустилась у ціні ще більше: у купівлі коштує 40,60 грн (-0,22), у продажу — 41,46 грн (-0,20).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як свідчать дані сайту Minfin, в обмінниках валюта продовжує дешевшати. Долар зараз купують за 37,95 грн (-0,03), а продають — за 38,05 грн (-0,05). Євро становить у купівлі 41,12 грн (-0,23), у продажу — 41,35 грн (-0,21).
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Нагадаємо, Національний банк продовжив послаблювати підтримку гривні. Минулого тижня знову суттєво скоротив продаж іноземної валюти із золотовалютних резервів на міжбанківському ринку.
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