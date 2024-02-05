Курс гривні — НБУ скорочує підтримку нацвалюти у лютому

Будівля Нацбанку. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) продовжив послаблювати підтримку гривні. Минулого тижня знову суттєво скоротив продаж іноземної валюти із золотовалютних резервів на міжбанківському ринку.

Про це свідчить інформація НБУ.

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За цими даними, Центробанк минулого тижня (із 29 січня по 2 лютого) на міжбанку продав 239 мільйонів доларів. Водночас придбав лише 15,05 мільйона доларів. З 22 по 26 січня НБУ продав 421,3 мільйона доларів. Сума на 109,7 мільйона доларів менше проти попереднього тижня.

Варто зауважити, що у січні регулятор продав на міжбанку на один мільярд доларів менше, ніж у грудні 2023-го — 2,533 мільярда доларів (на 28,7% менше).

Із початку року Національний банк продав 2,654 мільярда доларів та купив 16,22 мільйона доларів.

За весь 2023 рік Нацбанк продав на міжбанку 28,83 мільярда доларів та купив 219,85 мільйона доларів.

Джерело: НБУ

Національний банк, здійснюючи продажі іноземної валюти на міжбанківському ринку, знижує курсовий тиск на гривню, нівелюючи ринкові валютні коливання, і загалом підтримує її поточний курс.

Для порівняння — з кінця травня 2022 року регулятор продавав близько одного мільярда доларів з резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку.

При цьому курс долара в Україні 5 лютого офіційно не змінився. В обмінних пунктах та банках американська валюта дешевшає, втратила ще кілька копійок.

За інформацією Нацбанку, офіційні курси іноземних валют такі:

долар — 37,60 грн (0,00);

євро — 40,67 грн (0,00);

злотий — 9,37 грн (0,00).

Що ще варто знати

Також ми писали про те, що українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Також повідомлялося, що, на думку експертів, у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку буде кращою, ніж у попередні місяці зими. За прогнозами, курс долара та євро буде стійким та прогнозованим.