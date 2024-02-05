Курс гривні — НБУ скорочує підтримку нацвалюти у лютому

Національний банк скорочує підтримку курсу гривні
Національний банк України (НБУ) продовжив послаблювати підтримку гривні. Минулого тижня знову суттєво скоротив продаж іноземної валюти із золотовалютних резервів на міжбанківському ринку.
Про це свідчить інформація НБУ.
Послаблення підтримки курсу нацвалюти
За цими даними, Центробанк минулого тижня (із 29 січня по 2 лютого) на міжбанку продав 239 мільйонів доларів. Водночас придбав лише 15,05 мільйона доларів. З 22 по 26 січня НБУ продав 421,3 мільйона доларів. Сума на 109,7 мільйона доларів менше проти попереднього тижня.
Варто зауважити, що у січні регулятор продав на міжбанку на один мільярд доларів менше, ніж у грудні 2023-го — 2,533 мільярда доларів (на 28,7% менше).
Із початку року Національний банк продав 2,654 мільярда доларів та купив 16,22 мільйона доларів.
За весь 2023 рік Нацбанк продав на міжбанку 28,83 мільярда доларів та купив 219,85 мільйона доларів.
Національний банк, здійснюючи продажі іноземної валюти на міжбанківському ринку, знижує курсовий тиск на гривню, нівелюючи ринкові валютні коливання, і загалом підтримує її поточний курс.
Для порівняння — з кінця травня 2022 року регулятор продавав близько одного мільярда доларів з резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку.
При цьому курс долара в Україні 5 лютого офіційно не змінився. В обмінних пунктах та банках американська валюта дешевшає, втратила ще кілька копійок.
За інформацією Нацбанку, офіційні курси іноземних валют такі:
- долар — 37,60 грн (0,00);
- євро — 40,67 грн (0,00);
- злотий — 9,37 грн (0,00).
Що ще варто знати
Також ми писали про те, що українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.
Також повідомлялося, що, на думку експертів, у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку буде кращою, ніж у попередні місяці зими. За прогнозами, курс долара та євро буде стійким та прогнозованим.
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