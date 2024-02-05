Курс валют на 6 февраля — в Украине банки и обменники резко опустили цены

Доллар и евро резко подешевели — курс на завтра
Курсы доллара и евро на украинском валютном рынке снизились. Национальный банк также установил на вторник, 6 февраля, официальный курс на несколько копеек дешевле.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Как отмечают в Национальном банке, официальные курсы иностранных валют утверждены на таком уровне:
- доллар — 37,55 грн (-0,05);
- евро — 40,37 грн (-0,30);
- злотый — 9,32 грн (-0,05).
Курс валют в банках
По информации сайта Kurs, на наличном рынке доллар несколько снизился при покупке — до 37,48 гривны (-0,08), в продаже — до 38,04 грн (-0,08). Евровалюта опустилась в цене еще больше: в покупке стоит 40,60 грн (-0,22), в продаже — 41,46 грн (-0,20).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как свидетельствуют данные сайта Minfin, в обменниках валюта продолжает дешеветь. Доллар сейчас покупают за 37,95 грн (-0,03), а продают — за 38,05 грн (-0,05). Евро составляет в покупке 41,12 грн (-0,23), в продаже — 41,35 грн (-0,21).
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Напомним, Национальный банк продолжил ослаблять поддержку гривны. На прошлой неделе снова существенно сократил продажу иностранной валюты из золотовалютных резервов на межбанковском рынке.
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