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Долар в Україні досягнув нового максимуму — яка ситуація на валютному ринку

27 лютого 2024 21:23
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 28 лютого — у банках та обмінниках зросли ціни на долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінних пунктах різко підвищився. Національний банк України (НБУ) теж встановив на середу, 28 лютого, офіційні ціни на долар на вищому рівні.

Таку інформацію оприлюднено на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу.

Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

  • долар — 38,42 грн (+0,09);
  • євро — 41,71 грн (+0,12);
  • злотий — 9,67 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, валюта активно рухається вгору на готівковому ринку України. Долар коштує під час купівлі 38,21 грн (+0,04), під час продажу — 38,74 грн (+0,05). Євро у купівлі — 41,38 грн (+0,08), у продажу — 42,15 грн (+0,07).

У державному ПриватБанку курс долара підскочив до 38,10 грн (+0,05), у продажу — до 38,70 грн (+0,05). Райффайзенбанк теж змінив ціни, долар коштує 38 грн (+0,00) у купівлі, 38,60 грн (+0,06) — у продажу. У державному Ощадбанку курс долара у купівлі та продажу становить — 38,30 грн та 38,85 грн відповідно.

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Джерело: Kurs

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, в обмінних пунктах валюта продовжує дорожчати. Долар вже коштує у купівлі 38,55 грн, у продажу — 38,55 грн. Євро у купівлі ще дорожче — 41,90 грн, у продажу — 42,11 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті. 

Ми також писали про те, що начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прокоментував можливий ажіотаж на ринку валют. Зокрема, він розповів про те, де в Україні найвигідніше обмінювати валюту.

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