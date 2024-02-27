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Доллар в Украине достиг нового максимума — какова ситуация на валютном рынке

27 февраля 2024 21:23
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 28 февраля — в банках и обменниках выросли цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменных пунктах резко повысился. Национальный банк Украины (НБУ) тоже установил на среду, 28 февраля, официальные цены на доллар на высшем уровне.

Такая информация обнародована на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу.

Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

  • доллар — 38,42 грн (+0,09);
  • евро — 41,71 грн (+0,12);
  • злотый — 9,67 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, валюта активно двигается вверх на наличном рынке Украины. Доллар стоит при покупке 38,21 грн (+0,04), при продаже — 38,74 грн (+0,05). Евро в покупке — 41,38 грн (+0,08), в продаже — 42,15 грн (+0,07).

В государственном ПриватБанке курс доллара подскочил до 38,10 грн (+0,05), в продаже — до 38,70 грн (+0,05). Райффайзенбанк тоже изменил цены, доллар стоит 38 грн (+0,00) в покупке 38,60 грн (+0,06) — в продаже. В государственном Ощадбанке курс доллара по покупке и продаже составляет — 38,30 грн и 38,85 грн соответственно.

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Источник: Kurs

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, в обменных пунктах валюта продолжает дорожать. Доллар уже стоит в покупке 38,55 грн, в продаже — 38,55 грн. Евро в покупке еще дороже — 41,90 грн, в продаже — 42,11 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, что в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.

Мы также писали о том, что начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют. В частности, он рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать валюту.

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