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Долар в Україні різко зріс в ціні — курс валют на завтра

12 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 13 лютого — долар та євро різко зросли в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку країни почав різко зростати. Офіційно американська валюта, затверджена на вівторок, 13 лютого, теж суттєво подорожчала.

Такі дані наводить Національний банк та моніторингові портали.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією Нацбанку, офіційні курси іноземних валют встановлено на більш високому рівні:

  • долар — 37,89 грн (+0,27);
  • євро — 40,81 грн (+0,30);
  • злотий — 9,44 грн (+0,07).

Курс валют у банках

Як свідчить моніторингове видання Kurs, на готівковому ринку валюта теж пішла вгору. Долар подорожчав під час купівлі до 37,69 грн (+0,15), під час продажу — до 38,23 грн (+0,15). Євровалюта теж підскочила у вартості у купівлі та в продажу — до 40,68 грн (+0,16) та до 41,48 грн (+0,13) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінниках валюта теж зросла у вартості. Долар у купівлі становить 38,18 грн (+0,10), у продажу — 38,30 грн (+0,15). Євро подорожчав у купівлі до 41,40 грн (+0,10), у продажу — до 41,55 грн (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, існують кілька ефективних способів, які допоможуть виявити підробну валюту та зберегти фінансову безпеку. Одним із способів перевірки є огляд текстури.

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