Курс валют на 13 лютого — долар та євро різко зросли в ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку країни почав різко зростати. Офіційно американська валюта, затверджена на вівторок, 13 лютого, теж суттєво подорожчала.

Такі дані наводить Національний банк та моніторингові портали.

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За інформацією Нацбанку, офіційні курси іноземних валют встановлено на більш високому рівні:

долар — 37,89 грн (+0,27);

євро — 40,81 грн (+0,30);

злотий — 9,44 грн (+0,07).

Курс валют у банках

Як свідчить моніторингове видання Kurs, на готівковому ринку валюта теж пішла вгору. Долар подорожчав під час купівлі до 37,69 грн (+0,15), під час продажу — до 38,23 грн (+0,15). Євровалюта теж підскочила у вартості у купівлі та в продажу — до 40,68 грн (+0,16) та до 41,48 грн (+0,13) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінниках валюта теж зросла у вартості. Долар у купівлі становить 38,18 грн (+0,10), у продажу — 38,30 грн (+0,15). Євро подорожчав у купівлі до 41,40 грн (+0,10), у продажу — до 41,55 грн (+0,05).

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