Курс валют на 13 февраля — доллар и евро резко выросли в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке страны начал резко расти. Официально американская валюта, утвержденная на вторник, 13 февраля, тоже значительно подорожала.

Такие данные приводит Национальный банк и мониторинговые порталы.

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По информации Нацбанка, официальные курсы иностранных валют установлены на более высоком уровне:

доллар — 37,89 грн (+0,27);

евро — 40,81 грн (+0,30);

злотый — 9,44 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Как свидетельствует мониторинговое издание Kurs, на наличном рынке валюта тоже пошла вверх. Доллар подорожал при покупке до 37,69 грн (+0,15), при продаже — до 38,23 грн (+0,15). Евровалюта тоже подскочила в стоимости в покупке и продаже — до 40,68 грн (+0,16) и до 41,48 грн (+0,13) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, в обменниках валюта тоже выросла в стоимости. Доллар в покупке составляет 38,18 грн (+0,10), в продаже — 38,30 грн (+0,15). Евро подорожал в покупке до 41,40 грн (+0,10), в продаже — до 41,55 грн (+0,05).

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