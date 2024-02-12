Курс валют на 13 февраля — доллар и евро резко выросли в цене

Доллар в Украине резко вырос в цене — курс валют на завтра
Курс доллара на наличном рынке страны начал резко расти. Официально американская валюта, утвержденная на вторник, 13 февраля, тоже значительно подорожала.
Такие данные приводит Национальный банк и мониторинговые порталы.
Курс доллара, евро и злотого
По информации Нацбанка, официальные курсы иностранных валют установлены на более высоком уровне:
- доллар — 37,89 грн (+0,27);
- евро — 40,81 грн (+0,30);
- злотый — 9,44 грн (+0,07).
Курс валют в банках
Как свидетельствует мониторинговое издание Kurs, на наличном рынке валюта тоже пошла вверх. Доллар подорожал при покупке до 37,69 грн (+0,15), при продаже — до 38,23 грн (+0,15). Евровалюта тоже подскочила в стоимости в покупке и продаже — до 40,68 грн (+0,16) и до 41,48 грн (+0,13) соответственно.
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации сайта Minfin, в обменниках валюта тоже выросла в стоимости. Доллар в покупке составляет 38,18 грн (+0,10), в продаже — 38,30 грн (+0,15). Евро подорожал в покупке до 41,40 грн (+0,10), в продаже — до 41,55 грн (+0,05).
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