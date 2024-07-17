Тарифи в Україні — у Раді розкритикували плани Міненерго, що підірвуть економіку

Працівник сфери енергетики. Фото: Ukrenergo

У Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку чекають пояснень від голови Міністерства енергетики Германа Галущенка через наміри зробити єдиним тариф на розподіл електроенергії. У підсумку таке рішення змусить промисловість платити двічі.

Про це йдеться на сайті Комітету з економрозвитку.

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Плани щодо тарифів на розподіл електроенергії

Так, у Комітеті ВР, окрім міністра енергетики Германа, чекають також на голову Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка для пояснення підстав запланованої уніфікації тарифу на розподіл електроенергії.

Як йдеться у листі на адресу очільників Міненерго та НКРЕКП, відповідна уніфікація загрожує негативними наслідками для промисловості і для економіки країни загалом. Це, зокрема, може призвести до втрати робочих місць та зниження обсягів виробництва.

У Комітеті дійшли висновку, що плани НКРЕКП щодо відмови від розподілу на класи призведе до того, що промисловість буде змушена здійснювати оплату двічі — за власну та загальну інфраструктуру.

"Скасування розподілу на класи споживачів електричної енергії спричинить значне зростання витрат у галузі і зробить виробництво нерентабельними. Це спричинить зниження обсягів виробництва, втрату робочих місць, зниження експортного потенціалу, падіння надходжень до бюджету та неможливість подальшої допомоги силам оборони України", — додали у комітеті.

Раніше Нацкомісія з держрегулювання у секторі енергетики та комунпослуг заявила про наміри запровадити уніфікований тариф на розподіл електроенергії.

Нині тариф розбитий на:

тариф для споживачів з першим класом напруги (для великої промисловості);

за другим класом напруги — решта споживачів.

Скасування такої градації та запровадження єдиного тарифу для обох груп споживачів розкритикував раніше бізнес.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше про загрози запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електричної енергії замість чинної градації за класами напруги повідомили в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). Там зазначили, що це загрожує вкрай негативними наслідками для економіки. У підсумку тариф на розподіл для промисловості може зрости уп'ятеро.

Також повідомлялося, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підвищити й ціни на електроенергію до семи гривень.