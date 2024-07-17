Тарифи в Україні — у Раді розкритикували плани Міненерго, що підірвуть економіку

Дорожнеча тарифу на розподіл електрики — в Раді чекають пояснень Міненерго
У Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку чекають пояснень від голови Міністерства енергетики Германа Галущенка через наміри зробити єдиним тариф на розподіл електроенергії. У підсумку таке рішення змусить промисловість платити двічі.
Про це йдеться на сайті Комітету з економрозвитку.
Плани щодо тарифів на розподіл електроенергії
Так, у Комітеті ВР, окрім міністра енергетики Германа, чекають також на голову Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка для пояснення підстав запланованої уніфікації тарифу на розподіл електроенергії.
Як йдеться у листі на адресу очільників Міненерго та НКРЕКП, відповідна уніфікація загрожує негативними наслідками для промисловості і для економіки країни загалом. Це, зокрема, може призвести до втрати робочих місць та зниження обсягів виробництва.
У Комітеті дійшли висновку, що плани НКРЕКП щодо відмови від розподілу на класи призведе до того, що промисловість буде змушена здійснювати оплату двічі — за власну та загальну інфраструктуру.
"Скасування розподілу на класи споживачів електричної енергії спричинить значне зростання витрат у галузі і зробить виробництво нерентабельними. Це спричинить зниження обсягів виробництва, втрату робочих місць, зниження експортного потенціалу, падіння надходжень до бюджету та неможливість подальшої допомоги силам оборони України", — додали у комітеті.
Раніше Нацкомісія з держрегулювання у секторі енергетики та комунпослуг заявила про наміри запровадити уніфікований тариф на розподіл електроенергії.
Нині тариф розбитий на:
- тариф для споживачів з першим класом напруги (для великої промисловості);
- за другим класом напруги — решта споживачів.
Скасування такої градації та запровадження єдиного тарифу для обох груп споживачів розкритикував раніше бізнес.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше про загрози запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електричної енергії замість чинної градації за класами напруги повідомили в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). Там зазначили, що це загрожує вкрай негативними наслідками для економіки. У підсумку тариф на розподіл для промисловості може зрости уп'ятеро.
Також повідомлялося, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підвищити й ціни на електроенергію до семи гривень.
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